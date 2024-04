video suggerito

Blitz al Laurentino 38, 5 arresti per droga e tentato omicidio: sequestrate armi e 300mila euro Maxi blitz all’alba al Laurentino 38, quartiere alla periferia di Roma. Cinque persone sono finite in manette, sequestrate armi, droga, tre Rolex e 300mila euro in contanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Cinque persone sono finite in manette questa mattina a Roma, nel quartiere del Laurentino 38. Tre sono state portate in carcere, due invece hanno ottenuto gli arresti domiciliari. Si tratta di Tiziano e Christian Muscedere, Vincenzo Alessandro Bevilacqua, Katiuscia Di Maria, Maurizio Lentini. Le accuse sono, a vario titolo, tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e violazione della legge sulle armi. Si tratterebbe di persone che gestivano, anche con le armi, la piazza di spaccio in via Kafka. Due di loro in particolare sarebbero gli autori di una gambizzazione avvenuta proprio in quella via lo scorso 27 novembre: si tratta di due fratelli a capo della gestione del traffico di zona in quel quadrante, e che adesso sono finiti in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

Gli arresti sono stati eseguiti questa mattina all'alba dagli agenti della Polizia di Stato su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Sono tredici le abitazioni perquisite sempre nel quartiere nell'ambito della stessa operazione. Sono stati sequestrati 300mila euro in contanti, armi, cocaina e tre Rolex.

Le indagini sono scattate proprio in seguito alla gambizzazione avvenuta in via Kafka lo scorso 27 settembre. Un uomo era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio con una ferita d'arma da fuoco alla gamba. Dagli accertamenti degli agenti del IX Distretto Esposizione, effettuati anche attraverso sistemi di intercettazione ambientale, si è riusciti a risalire agli autori del ferimento. Si tratta appunto di due fratelli che da anni gestirebbero la piazza di spaccio di via Kafka al Laurentino 38, arrivando anche a usare le armi quando la loro autorità veniva messa in discussione. Nel caso specifico, l'uomo era stato ferito perché si era mostrato restio ad allontanarsi da quella via.