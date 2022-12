Il Pantheon a pagamento? Il Campidoglio: “Sì se sono risorse utili alla città” Roberto Gualtieri apre all’idea rilanciata del ministro Gennaro Sangiuliano: “Ci stiamo riflettendo, potrebbe essere una scelta giusta, lui pensa ad esenzioni per i romani. Se sono risorse utili per la città può essere una idea da valutare”,

A cura di Valerio Renzi

L'idea di mettere un biglietto d'ingresso al Pantheon torna a prendere quota. Subito dopo il suo insediamento era stata rilanciata dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che aveva ripreso da dove aveva lasciato il suo predecessore Dario Franceschini. La differenza è che l'allora sindaca Virginia Raggi, e in particolare l'assessore alla Cultura e vicesindaco Luca Bergamo, si batterono per mantenere la gratuità del monumento, mentre questa volta dal Campidoglio arriva una significativa apertura.

"Ci stiamo riflettendo, potrebbe essere una scelta giusta, lui pensa ad esenzioni per i romani. Se sono risorse utili per la città può essere una idea da valutare", ha dichiarato ieri Roberto Gualtieri. E Sangiuliano non se l'è fatto dire due volte calciando l'assist del primo cittadino: "Accolgo molto favorevolmente l'apertura del sindaco di Roma a ragionare insieme sull'ipotesi di introdurre un biglietto d'ingresso al Pantheon, il sito museale più visitato in Italia nel 2019, ultimo anno pre pandemia, con 9 milioni 300 mila persone".

"Un accordo del 2016 con la Diocesi di Roma, fatto dal mio predecessore, aveva previsto l'introduzione di un biglietto d'ingresso di soli 2 euro, nel pieno rispetto delle funzioni di culto del luogo. Accordo che non è mai stato attuato", ha aggiunto il ministro. Sangiuliano ha sottolineato anche come potrebbero essere esentati dal biglietto non solo i residenti a Roma, ma anche le scolaresche, i giovani dei paesi UE fino ai 18 anni, i cittadini diversamente abili e i loro accompagnatori. Ora per passare dalle petizioni di principio ai fatti manca solo che tutti i soggetti coinvolti si siedano attorno a un tavolo, sempre che non si alzino le voci di protesta di chi vuole che il Pantheon rimanga liberamente accessibile.