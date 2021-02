Hanno picchiato un uomo fino a mandarlo in ospedale. Protagonista un gruppo di giovani sui diciotto anni, che lo scorso weekend nella notte tra sabato 30 e domenica 31 gennaio, hanno preso di mira un uomo, colpendolo a pugni nei pressi dei giardinetti del Baluardo. I fatti sono accaduti a Paliano, città del Frusinate, dove l'attenzione per gli episodi di violenza tra adolescenti è alta e dove viveva Willy Monteiro Duarte, il ventenne ucciso di botte il 6 settembre 2020. Da quanto si apprende il gruppo di ragazzi avrebbe infastidito una famiglia suonando al campanello dell'abitazione dove risiede un'anziana insieme al figlio. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'uomo che sarebbe uscito per chiedere loro di smettere, sarebbe stato raggiunto da pugni sul volto. Un'aggressione a seguito della quale la vittima si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro e ha sporto denuncia rivolgendosi ai carabinieri. Ai militari ha raccontato l'accaduto, ora i giovani, maggiorenni, rischiano di finire nei guai e la loro posizione è al vaglio.

Il sindaco Alfieri: "I balordi devono pagare"

Sull'episodio di violenza da parte del gruppo di diciottenni è intervenuto il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, con una dura critica: "Penso che non si possa far finta di nulla. Penso che chi ha le competenze abbia anche il dovere di indagare fino in fondo su quanto accaduto nella nostra città e i carabinieri di Paliano non so se lo abbiano già fatto ma se non fosse così sono convinto che lo faranno nelle prossime ore – scrive il primo cittadino su Facebook – Penso che chi vede deve denunciare. Io personalmente all’inizio della primavera scorsa mi sono recato in caserma a denunciare un fatto di vandalismo che vidi da una storia di Instagram durante la quarantena facendo nome e cognome di chi riconobbi. Paliano non è l’immagine che danno questi balordi, perché con dei balordi abbiamo a che fare. Balordi che vanno isolati e denunciati alle autorità competenti". E ha annunciato: "Mi recherò presso gli uffici della polizia locale per visionare le immagini delle nuove telecamere installate lungo il Corso e le Piazze della Città e se si dovesse riconoscere qualcuno, se dovesse servire sporgerò personalmente denuncia come già fatto in passato. I balordi devono pagare".