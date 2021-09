Ostia, incendio nella notte: vigili del fuoco traggono in salvo 10 persone Un incendio si è sviluppato questa notte a Ostia in un appartamento al primo piano di una palazzina in via delle Baleniere. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno messo in salvo dieci inquilini. L’incendio sarebbe partito per un cortocircuito di una ciabatta elettrica o di un elettrodomestico.

A cura di Redazione Roma

Paura questa notte a Ostia, dove un appartamento è andato in fiamme al primo piano di una palazzina in via delle Baleniere. Erano circa le 4.30 del mattino di oggi – martedì 7 agosto – quando è scattato l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con diverse squadre che sono stati impegnati a spegnere le fiamme e a evacuare l'intero stabile. In particolare i pompieri hanno tratto in salvo dieci persone, tutte di nazionalità bengalese che abitavano nell'edificio. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti a lungo, er fortuna non risultano esserci feriti, solo delle persone lievemente intossicate.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato del Distretto Ostia Lido e il personale della Scientifica. Secondo i primi riscontri l'incendio sarebbe partito da "un elettrodomestico o da una ciabatta sovraccaricata". Da quanto si apprende dopo le verifiche del caso non ci sono problemi strutturali per la palazzina anche se l'appartamento per il momento e inagibile, e i condomini hanno potuto far rientro nelle loro abitazioni terminate le operazioni.

Incendio a Ostia: le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco

"Alle ore 04:05 circa di questa mattina, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato, per incendio appartamento in Via delle Aleutine 93, due squadre operative (13A e 11A), un'autoscala e il TA/6. A bruciare, un stanza di un appartamento ubicato al piano terra di una palazzina di sei. Nessuna persona è stata trasportata in ospedale. Polizia e Italgas sul posto per quanto di loro competenza", si legga in una nota dei vigili del fuoco.