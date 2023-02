Ostia, cerca di estorcere 3300 euro ad un commerciante ma lui lo denuncia: arrestato Un commerciante si è rivolto alla polizia che si è presentata nel luogo dell’appuntamento, bloccando e arrestando l’uomo che aveva cercato di estorcergli denaro.

A cura di Beatrice Tominic

Voleva estorcerle 3300 euro, ma la vittima si è affidata alla polizia e, dopo essersi accordata con il suo aguzzino, un uomo di 58 anni con precedenti penali, si è presentata all'appuntamento insieme agli agenti di polizia. È successo ad Ostia lo scorso 17 gennaio. Sorpreso dai poliziotti, il 58enne è poi stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di estorsione.

La causa in corso e le minacce

I controlli sono scattati grazie alla denuncia di un commerciante che, dopo essere stato minacciato, si è presentato in commissariato. L'uomo ha raccontato di avere in corso una causa civile contro un altro commerciante, attivo però nel settore delle riparazioni di automobili: la causa era stata aperta nel 2019, quando aveva richiesto una riparazione alle gomme dell'auto ed erano finiti in tribunale dopo diverse controversie per il pagamento dovuto.

Nel corso della causa, ancora in atto, più volte la vittima è stata avvicinata dal 58enne che, probabilmente venuto a sapere a quanto ammontava la somma con cui avrebbe dovuto risarcire il gommista della zona, ha iniziato a minacciarla pretendendo i 3300 euro. L'uomo si è più volte presentato dicendo di essere stato mandato dalla controparte che, invece, come hanno stabilito i controlli, era ignara di tutto.

L'estorsione dei 3300 euro

Dopo la sentenza del 21 dicembre scorso, il commerciante si trovava nel bar gestito dal fratello e dalla cognata quando, ad un certo punto, è arrivato un uomo che chiedeva di lui. Quasi una settimana dopo, il 27 dicembre, l'uomo è tornato nel bar chiedendo minacciosamente alla vittima i 3300 euro, con riferimento alla causa civile. Quella, però, non è stata l'ultima volta che il 58enne si è presentato nel bar per chiedere i soldi. Così, preoccupato, il commerciante ha deciso di sporgere denuncia e raccontare ciò che stava succedendo ai poliziotti.

Il 17 gennaio la vittima ha dato appuntamento al 58enne: distanti e ben nascosti per non essere visti, c'erano anche i poliziotti che hanno ripreso con una telecamera lo scambio fra i due. Il 58enne ha chiesto nuovamente il denaro al commerciante e gli ha dato appuntamento al giorno successivo per ricevere i primi 2000 euro, mentre la parte restante l'avrebbe ricevuta a fine mese.

L'arresto

Anche il giorno dopo, insieme al commerciante, sarebbero stati presenti i poliziotti: gli agenti, tutti in borghese, hanno circondato la zona esterna al bar dove era stato dato l'appuntamento al 58enne. Un poliziotto e una poliziotta, sempre in abiti civili, invece, sono rimasti all'interno del bar e si sono finti clienti. Una volta entrato nel locale, su invito della vittima, il 58enne ha ricevuto la somma di denaro concordata, ma poi è stato bloccato dai poliziotti e poi accompagnato negli uffici di polizia, dove è stato arrestato per estorsione. La Procura della Repubblica di Roma ha poi chiesto la convalida della misura cautelare e, come disposto dal gip, l'uomo è stato trasferito in carcere.