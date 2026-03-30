Prova a rubare uova di Pasqua per migliaia di euro e aggredisce gli agenti: in carcere una 51enne

Riempiva le buste di uova di cioccolato e usciva senza pagare. Arrestata 51enne dopo due furti tra Monteverde e Tivoli: bottino da 1000 euro.

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A una settimana dalla Pasqua, una 51enne romana è stata arrestata dalla Polizia di Stato dopo aver provato a rubare decine di uova di cioccolato in due supermercati tra Monteverde e Tivoli, per un bottino complessivo di circa mille euro. I furti sarebbero avvenuti alla vigilia della domenica delle Palme, nel pieno della corsa agli acquisti pasquali, tra scaffali affollati e corsie prese d’assalto. A causa del comportamento reiterato e della resistenza all'arresto esercitata per ben due volte, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Furto di uova di Pasqua: il primo colpo a Monteverde

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe agito con un copione semplice e ripetuto: entrare, riempire le buste con uova di cioccolato e uscire senza passare dalle casse. Il primo episodio si sarebbe verificato in un supermercato del quartiere Monteverde. La donna si sarebbe mossa con apparente disinvoltura tra gli scaffali del reparto stagionale, scegliendo uova di marca.

Una volta completata la raccolta, avrebbe tentato di uscire senza pagare. Il bottino, composto da 32 uova per un valore di circa 700 euro, non è però sfuggito al personale di vigilanza, che ha allertato il numero di emergenza. Quando è stata fermata, la situazione sarebbe degenerata: la 51enne avrebbe reagito con violenza, aggredendo una cliente intervenuta e opponendo resistenza anche agli agenti delle Volanti arrivati sul posto. Per questo episodio è stata arrestata con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Il secondo episodio a Tivoli

A distanza di due giorni, la donna avrebbe replicato lo stesso schema in un supermercato di Tivoli. Anche in questo caso avrebbe riempito alcune buste con decine di uova di Pasqua, tentando poi di uscire senza pagare. Scoperta, avrebbe reagito in modo ancora più aggressivo: secondo quanto riferito, avrebbe colpito al volto il direttore del punto vendita e ferito al collo un addetto alla vigilanza nel tentativo di divincolarsi.

Gli agenti del commissariato di Tivoli, intervenuti sul posto, sono riusciti a ricostruire rapidamente la dinamica anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Per la donna, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono scattate nuovamente le manette. L’autorità giudiziaria, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere.