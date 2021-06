Torna nella sua sesta edizione ‘Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno', in programma al Teatro Romano a partire da venerdì 2 luglio. Una ricca rassegna di eventi musicali e spettacoli eseguiti da alcuni prestigiosi nomi del panorama musicale e teatrale nazionale. Il cartellone è organizzato dal consorzio di imprese ‘Antico Teatro Romano', in collaborazione con il Parco archeologico di Ostia antica. “Il Teatro di Ostia antica torna a dispensare musica e allegria – ha dichiarato Alessandro D’Alessio, direttore del Parco – La stagione estiva 2021 presenta un cartellone eccezionale, che grazie alla varietà di generi e alla presenza di artisti affermati garantisce soddisfazione per qualunque spettatore. A tutti posso già promettere un rifugio sicuro dall’afa romana ma la brezza marina che s’alza dopo il tramonto regalerà persino qualche brivido di freddo. Non più di 1000 persone per spettacolo, un terzo della capienza effettiva del teatro, e speriamo sia l’ultimo tributo all’odioso virus”. I biglietti per lo spettacolo d'apertura, “Dialoghi sinfonici” dell”Europa InCanto Orchestra (EICO) diretta dal M° Germano Neri e in programma venerdì 2 luglio, sono già disponibili sul sito Ticketgate: biglietto intero a 18 euro, ridotto under 26 e over 65 a 10 euro. Ulteriori informazioni sulle prenotazioni sul sito di EICO .

Tutti gli eventi di ‘Ostia Antica Festival' in programma da venerdì 2 luglio

Venerdì 2 luglio Europa Incanto Orchestra DIALOGHI SINFONICI: Sinfonia n. 5 in do minore Op. 67

Sabato 3 luglio UNA CHITARRA D’AUTORE con Giandomenico Anellino

Giovedì 8 luglio SUPERMAGIC Estate 2021

Venerdì 9 luglio SUPERMAGIC Estate 2021

Sabato 10 luglio SUPERMAGIC Estate 2021

Venerdì 16 luglio Orchestra sinfonica Città di Roma IL GRANDE CINEMA IN CONCERTO

Sabato 17 luglio SAMNIUM SYMPHONY ORCHESTRA Tchaikovsky e Mendelssohn

Mercoledì 21 luglio LUCIO + LUCIO: Omaggio a Dalla e Battisti

Giovedì 22 luglio OMAGGIO A BARRY WHITE con Frankie & Canthina Band + Orchestra

Venerdì 23 luglio “ARTE D’IDENTITÀ” con Gianfranco Butinar

Sabato 24 luglio 80NOSTALGIA DI CALIFANO con Gianfranco Butinar

Martedì 27 luglio THE JAZZ PACK con Greg e Max Pajella

Venerdì 30 luglio ANTONIO GIULIANI “Evergreen”

Sabato 31 luglio MAX GIUSTI “Va tutto bene”

Domenica 1 Agosto MASSIMO POPOLIZIO “La Caduta di Troia”

Giovedì 5 Agosto CARMINA BURANA “al femminile” di Carl Orff

Domenica 8 Agosto PINO DANIELE OPERA. “Una serata evento con le canzoni di Pino Daniele”

Giovedì 2 Set ORCHESTRA SINFONICA CITTÀ DI ROMA & GREG in Pierino e il Lupo

Venerdì 3 Set RICCARDO ROSSI “W le donne”

Sabato 4 Set EPPURE SOFFIA ANCORA, LE MOLTITUDINI DI BOB DYLAN. Omaggio a Bob Dylan

Mercoledì 8 Set CHE COPPIA NOI TRE! Stefano De Martino, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni

Giovedì 9 Set WHITE SUMMER Led Zeppelin Tribute

Venerdì 10 Set Doppio concerto: STEFANO SALETTI & Banda Ikona + NANDO CITARELLA & Tamburi del Vesuvio

Sabato 11 Set Europa Incanto Orchestra DIALOGHI SINFONICI: Sinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92

Domenica 12 Set VALERIO LUNDINI Il mansplaining spiegato a mia figlia

Lunedì 13 Set VALERIO LUNDINI Il mansplaining spiegato a mia figlia

Venerdì 17 Set LILLO e GREG BEST OF

Domenica 19 Set ANDREA PENNACCHI Pojana e i suoi fratelli