Ventidue bambini si sono sentiti male dopo aver mangiato alla mensa del nido dell'asilo comunale ‘Coralli', in via Mar dei Coralli ad Ostia. L'episodio risale alla giornata di ieri, lunedì 25 gennaio. I bimbi, di età compresa tra i due e i quattro anni, hanno manifestato disturbi gastro-intestinali, forse sintomi di un'intossicazione. Ad avvisare la Asl Roma 3 dell'accaduto è stata la dirigente scolastica dell'istituto, che ha avvisato anche i genitori degli alunni. Arrivata la segnalazione, sono partiti gli accertamenti dei carabinieri. Gli ispettori della Asl hanno prelevato campioni di cibo dai piatti e dalla cucina, per sottoporli ad accertamenti e scoprire un'eventuale contaminazione, che possa aver provocato lo stato di malessere accustao dai bambini. Al momento da quanto si apprende dai genitori, l'attività didattica è sospesa e la scuola chiusa, fino a nuova comunicazione.

I genitori dei bambini che si sono sentiti male ad Ostia aspettano risposte

I genitori dei bambini che si sono sentiti male dopo aver mangiato alla mensa dell'asilo comunale di Ostia aspettano risposte. La notizia si è diffusa sui social network. "Mia figlia ieri ha vomitato insieme ad altri compagni di asilo e ancora non sappiamo il perché" spiega una mamma. "La cosa più vergognosa è che a un giorno dall'accaduto non ci abbiano ancora informati di nulla" dice un'altra mamma. Ancora da capire cosa abbia dato fastidio ai piccoli, se il cibo sia stato rovinato o contaminato, da accertare eventuali responsabilità a carico chi avrebbe dovuto accertarsi dello stato di quanto servito per pranzo ai piccoli alunni.