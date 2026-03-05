Ossessionato dall’esoterismo picchia la moglie e minaccia la loro bambina: “È figlia di Satana”

È finito ai domiciliari con braccialetto elettronico e attende la perizia psichiatrica un 45enne ossessionato dall’esoterismo. Ha picchiato sua moglie ed era convinto che la loro bambina fosse “figlia di Satana”.

Ha picchiato e minacciato sua moglie chiamando la loro bambina "figlia di Satana". Un uomo di quarantacinque anni è stato arrestato e si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico ed è in attesa di essere sottoposto a perizia psichiatrica. Subito dopo l'arresto è finito ai domiciliari, poi in carcere e di nuovo ai domiciliari. Si tratta di un uomo ossessionato dall'esoterismo.

Come riporta Il Messaggero, secondo quanto ricostruito in sede d'indagine il quarantacinquenne ha manifestato comportamenti violenti contro sua moglie quarantaduenne, minacciandola e aggredendola. L'ha picchiata, distruggendo anche parte dell’abitazione nella quale la famiglia viveva. Un’escalation di violenze quelle alle quali era sottoposta la donna.

L’uomo era appassionato di discipline alternative e pratiche esoteriche e frequentava ambienti che le riguardavano. In particolare aveva conosciuto una pranoterapeuta, ossia una persona che senza alcun fondamento scientifico impone le mani in corrispondenza di una parte malata, per agevolarne la "guarigione" e "favorire il benessere fisico". Proprio lei avrebbe convinto l'uomo di avere fantomatici "poteri straordinari", in realtà ovviamente inesistenti.

Una situazione che a livello di violenza domestica è degenerata fino al punto che l'uomo era convinto che la loro bambina era "figlia di Satana". Preoccupata per la sicurezza della piccola, la donna ha preso le distanze dal marito, se ne è andata di casa e lo ha denunciato. Lei nel mentre ha distrutto oggetti e arredi.

Scattato il codice rosso, l’uomo è stato posto ai domiciliari, ma voleva tornare nella casa famigliare e ha minacciato di morte sua moglie, così il giudice ha disposto la misura della coustodia cautelare in carcere, per poi tornare nuovamente ai domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico. Ora si attende la perizia psichiatrica.