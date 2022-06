Ospita una donna in casa, lei gli estorce denaro: “Dammi i soldi o ti brucio casa”. Condannata La donna, una 37enne, è stata condannata a quattro anni di reclusione per rapina ed estorsione. Ha portato via all’anziano oltre mille euro di risparmi.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di 37 anni è stata condannata a quattro anni di reclusione per rapina ed estorsione aggravata a un anziano signore di 83 anni. I fatti sono accaduti nel 2018. L'uomo l'ha denunciata quando si è reso conto che lei lo sfruttava solamente, approfittando della sua disponibilità per portargli via i risparmi. Se lui rifiutava, veniva minacciato. E così, nel giro di una giornata, è riuscito a portarle via anche mille euro. "Se non scendi di casa con 60 euro do fuoco all'appartamento e alla macchina", gli ha detto in un'occasione. E anche "se chiami la polizia passerai dei guai seri". La notizia è riportata da Il Messaggero. Il pubblico ministero aveva chiesto per lei cinque anni di carcere.

Costringe anziano a darle i soldi: gli ha estorto oltre mille euro

I fatti risalgono, come detto, al 2018. La donna non aveva una casa, viveva in strada, quindi l'anziano le ha offerto una stanza nella sua abitazione. "Lei viveva in strada e l'ho fatta venire a vivere da me per darle una mano economicamente. Ma, all'improvviso, ha iniziato a tormentarmi con continue richieste di denaro", le parole dell'uomo in aula. Secondo il pubblico ministero, la donna avrebbe approfittato dell'età e della ‘minorata difesa', facendosi dare contanti. In un'occasione si era inventata di aver fatto un incidente stradale, altre aveva accampato nuove scuse. Ma per lo più minacciava l'uomo, dicendogli di dargli semplicemente i soldi, altrimenti gli avrebbe fatto del male. Dopo mesi di angherie ha deciso di denunciarla e la vicenda è finita davanti al giudice, che l'ha condannata a quattro anni di reclusione.