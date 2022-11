Ospedale veterinario pubblico gratuito apre a Roma nel 2024: sarà il primo in Italia Roma nel 2024 avrà il primo ospedale veterinario pubblico gratuito d’Italia. Ad annunciarlo il sindaco Gualtieri, sorgerà nei locali riqualificati del canile della Muratella.

A cura di Alessia Rabbai

Un ospedale veterinario pubblico e gratuito, al quale potersi rivolgere h24. È il progetto di fattibilità approvato dalla Giunta Capitolina dedicato agli animali da compagnia. Il percorso porterà alla completa riqualificazione e all'ampiamento del canile comunale di Muratella e alla realizzazione di una struttura unica in Italia. Un centro che curerà gratis gli animali. Rispetto ai tempi necessari come appreso da Fanpage.it entro metà 2023 si chiuderà il progetto esecutivo, mentre la struttura verrà completata entro i primi mesi del 2024, quando ci sarà il taglio del nastro. Entro due anni Roma sarà la prima città del nostro Paese a mettere a disposizione questo tipo di servizio.

Entusiasta dell'iniziativa il sindaco Roberto Gualtieri l'ha definita "un impegno importante che avevamo preso con la città e che oggi, con il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica, comincia a concretizzarsi. Grazie all’assessora Alfonsi per l’impegno che ha portato alla realizzazione di questo progetto, frutto di un confronto e di un percorso condiviso con la rete delle associazioni di volontariato. Un importante tassello per la tutela del benessere dei nostri amici a quattro zampe".

Come funzionerà l'ospedale veterinario gratuito

L'ospedale veterinario gratuito sarà pensato per ospitare un pronto soccorso attivo 24 ore su 24, strumenti all’avanguardia, laboratori di diagnostica e analisi, sala gessi, due sale operatorie, un locale per la degenza post-chirurgica e per la terapia intensiva e un'area a parte per isolare i cani con malattie trasmissibili. Attività che verranno svolte all'interno di spazi al momento inutilizzati e che verranno ristrutturati e valorizzati. Ancora presto invece per dire quali saranno le modalità di erogazione dei servizi, il numero di veterinari che ci lavoreranno, quali tipologie di animali verranno accolti, se potranno usufruirne solo i romani oppure anche persone provenienti da fuori città. Al momento è stata infatti indicata una prima ossatura di interventi, con i fondi necessari per realizzarli ma è ancora tutto da stabilire.