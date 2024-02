Orrore a Roma, cadavere in fiamme trovato davanti al Campus Biomedico Il corpo di un anziano è stato ritrovato in fiamme in via Alvaro del Portillo, davanti al policlinico Campus Biomedico di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Il corpo di un anziano è stato ritrovato in fiamme in via Alvaro del Portillo, davanti al policlinico Campus Biomedico di Roma. Stando a quanto si apprende, accanto al cadavere sono stati trovati soltanto un bastone e un cappello, senza altri oggetti. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Pomezia. Secondo quanto si apprende, sembrerebbe che l'uomo sia stato dato alle fiamme quando era ancora in vita. Si attende l'arrivo del medico legale.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Pomezia. La vittima sarebbe una persona anziana e a dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti, che avrebbero segnalato un corpo in fiamme sulla strada. Da una prima ispezione da parte del medico legale, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Sotto al corpo è stato trovato un accendino. Nelle prossime ore probabilmente sarà effettuata l'autopsia sul cadavere, che potrà fornire qualche dettaglio in più sul decesso.