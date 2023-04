Oprah Winfrey alle terme di Fiuggi mostra il suo ‘souvenir preferito’: il pane del forno artigianale Acqua di Fiuggi, pane, trattamenti termali ed escursioni a cui si sono aggiunte una visita in Vaticano il giorno di Pasqua e una al Colosseo.

A cura di Beatrice Tominic

Oprah Winfrey mostra il suo souvenir preferito a sinistra. A destra, invece, posa con le amiche durante un trattamento alle terme.

Continua il viaggio di Oprah Winfrey nella regione Lazio: dopo la visita in Vaticano nel giorno di Pasqua, la permanenza nel nostro Paese continua ad essere documentata sui social, a partire da Instagram.

La "Regina di tutti i media", come è stata soprannominata negli Stati Uniti, ha passato un periodo di vacanza a Fiuggi con alcune amiche, soggiornando al Grand Hotel Palazzo Fiuggi, l'ex Palazzo della Fonte. Nella sua permanenza nella città termale in provincia di Frosinone, oltre al relax nella cittadina termale, anche escursioni e buon cibo: primo fra tutti, il pane, senza il quale Oprah sembra non poter proprio ripartire.

Il diario di viaggio di Oprah Winfrey: Pasqua in Vaticano

Il primo post con cui ha avuto inizio il diario di viaggio della star statunitense racchiudeva due foto: una all'interno della basilica di San Pietro e l'altra nell'omonima piazza, dove Oprah Winfrey ha scelto di posare sotto al colonnato, avendo alle spalle l'obelisco. "Buona Pasqua dalla città del Vaticano", si legge nel post.

Poi, però, la vacanza si è spostata di qualche chilometro, proprio nella cittadina termale di Fiuggi. Lo scatto successivo, appena tre giorni dopo, la immortala insieme alle amiche all'interno del Grand Hotel Palazzo Fiuggi, dove si geolocalizza tramite l'applicazione.

Il relax alle terme di Fiuggi

Nel primo scatto, dove con le altre si trova in accappatoio bianco e ciabatte, beve l'acqua dalle proprietà curativa: "Alla salute – ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine in cui brinda con un bicchiere d'acqua fra le mani- Ho sofferto molto prima di arrivare qui e concedermi un periodo ricostituente e rigenerante con gli amici di Palazzo Fiuggi. Abbiamo anche bevuta molta acqua di Fiuggi!".

La foto successiva, invece, la mostra con le amiche in una delle piscine dell'hotel. "Sapete tutti che se c'è un'escursione da fare io ci sarò e Gayle King (scrive, menzionando l'amica, ndr) sarà una soldata", ha aggiunto, invece, sotto ad un video che la raffigura insieme all'amica durante una gita in un bosco.

Il "souvenir preferito" di Oprah: il pane

È proprio la stessa amica Gayle King a raccontarci, sui social, della visita nel Colosseo e cosa hanno mangiato: dai piatti del ristorante, dove hanno mangiato sano, al retroscena con confezioni di prosciutto e formaggio e qualche pagnotta di pane. "Non partirò senza questo pane", urla in video Oprah prima di condividere sul suo profilo la foto del filone comprato in un forno artigianale a Torre Cajetani che dista da Fiuggi appena una decina di chilometri. "Non posso lasciare l'Italia senza il mio souvenir preferito", scrive infine accompagnando la foto.