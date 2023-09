Operaio travolto da lastre di vetro in un’azienda ad Alatri: soccorso in eliambulanza È stato soccorso e trasportato con l’eliambulanza in ospedale l’operaio 42enne rimasto gravemente ferito da alcune lastre di vetro in un’azienda del Frusinate.

A cura di Alessia Rabbai

Un operaio è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso con l'eliambulanza dopo un incidente sul lavoro a Trivigliano, in provincia di Frosinone. Si tratta di un uomo di quarantadue anni di Alatri, che è stato trasportato in ospedale con codice rosso. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di lunedì 4 settembre nel Comune ciociaro, secondo le informazioni apprese erano circa le ore 18 e l'operaio era al lavoro nell'azienda che produce vetri e finestre. Come riporta la testata locale Ciociaria Oggi che scrive una prima ricostruzione deell'accaduto, l'uomo stava caricando alcune lastre di vetro, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine queste ultime cadendo lo hanno trovolto e ferito gravemente.

A dare l'allarme sono stati i colleghi, che lo hanno soccorso, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Ma date le sue condizioni di salute che sono parse fin da subito serie, è stato necessario l'elisoccorso. I paramedici giunti sul posto lo hanno preso in carico e trasferito in volo nella Capitale, al Policlinico di Tor Vergata. Arrivato al pronto soccorso l'operaio è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso.

Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri di competenza territoriale per gli accertamenti insieme al personale dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Da verificare se l'operaio fosse messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza e se il ferimento, magari prese le dovute precauzioni, si sarebbe potuto evitare.