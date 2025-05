video suggerito

Open House Roma 2025: il programma con i luoghi da visitare e come prenotarsi agli eventi Parte dal 24 maggio al primo giugno la XIII di Open House Roma. Per nove giorni saranno oltre duecento i siti da poter visitare gratuitamente ubicati per le vie della Capitale. Vediamo il programma e come prenotarsi.

Enza Savarese

Palazzo Falconieri, sede dell'Accademia d'Ungheria in Roma foto Várhelyi Klára

Al via la dal 24 maggio al primo giugno la tredicesima edizione di Open House Roma. L'evento culturale apre gratuitamente al pubblico 220 luoghi della Capitale per visitare la città eterna tra edifici moderni e siti archeologici storici. Nove giorni di tour urbani ed eventi speciali promossi gratuitamente dall'associazione culturale Open City Roma.

Sede della Fondazione D'ARC

Le date e gli orari di Open House Roma

Tema di questa edizione il "Patrimonio futuro", la volontà è quella di dimostrare come l'architettura passata e futura a Roma si incontra e si unisce alla vita quotidiana dei romani creando spazi degni non solo di essere abitati ma anche visitati. Al tema principale si intrecciano poi quattro sottocategorie: Abitare pubblico, Città inclusiva, il Giubileo e la città, Ingegneria eroica. Ognuna con un proprio filo narrativo, ma tutte accomunate dalla volontà degli organizzatori di raccontare la storia e il futuro di Roma attraverso i suoi edifici. Una possibilità unica per visitare gratuitamente siti di solito chiusi al pubblico.

L'edizione 2025 offre ai visitatori per nove giorni l'apertura gratuita a 220 edifici di Roma. La mappa completa è consultabile sul sito dell'evento. Dal 24 maggio al primo giugno basterà selezionare l'edifico di proprio interesse per informarsi brevemente sul luogo in questione e sui suoi orari di apertura al pubblico nel corso della settimana. Ciascuno degli oltre duecento edifici ha orari differenti di visita e regole specifiche per l'accesso. Tutti però saranno aperti gratuitamente nei giorni dell'evento con la possibilità anche di visite guidate da esperti. In linea di massima, la maggioranza degli edifici non richiede una prenotazione, ma l'accesso è libero per ordine di arrivo.

Chiocciola a Villa Medici, uno degli accessi all'acquedotto Vergine

Il programma di Open House Roma 2025

Numerosi sono gli eventi a cui si potrà assistere nei singoli edifici aperti al pubblico. Il programma consultabile sul sito di Open House Roma può variare ed è sempre in continuo aggiornamento. Tra questi si segnala l'apertura in collaborazione con ACEA della Chiocciola di Villa Medici, uno degli accessi storici all'acquedotto Vergine. Affacciandosi "è possibile vedere l’acqua che scorre silenziosamente da oltre 2000 anni", si legge sul sito dell'open house.

Torna la XIII edizione di Open House Roma: come prenotarsi all'evento

Le modalità di prenotazione variano a seconda del luogo che si intende visitare. Sopratutto per i siti più richiesti è necessaria una prenotazione preventiva sul sito di Open House. I passaggi per la registrazione sono molto semplici, dopo aver inserito nome, cognome e mail personale si potrà cliccare sul sito che si vuole visitare. Ogni visitatore può riservare fino a due posti e accompagnare un massimo di due minori sotto i 12 anni.

La procedura online permette di riservare per sé e i propri accompagnatori i posti agli orari che si preferisce. In alternativa è possibile recarsi ai luoghi di proprio interesse e fare la fila oppure in caso di sold out, sperare che qualche visitatore non si presenti.