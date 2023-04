Open day carta d’identità elettronica a Roma 29 e 30 aprile: gli orari e l’elenco dei municipi Sabato 29 e domenica 30 aprile sono previsti gli Open Day per richiedere la carta d’identità elettronica a Roma nei municipi XIV e XV e negli ex pit.

A cura di Alessia Rabbai

Il nuovo open day per richiedere la carta d'identità elettronica a Roma si terrà sabato 29 e domenica 30 aprile. Il documento potrà essere richiesto negli uffici anagrafici dei Municipi IV e XV e negli ex punti informativi del centro, che il 29 aprile verranno aperti in via straordinaria per l'occasione. Il 30 aprile invece saranno operativi i tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino. Ecco tutte le informazioni su come richiedere la carta d'identità elettronica prenotando un appuntamento online, cosa portare per la pratica, gli orari d'apertura e gli indirizzi di municipi ed ex punti informativi turistici.

Come richiedere la carta d'identità elettronica a Roma

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana, in questo caso di sabato 29 e domenica 30 aprile, è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento dalle ore 9 di venerdì 28 aprile, quindi fino a domani, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite la procedura indicata nel sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Per i cittadini c'è una sezione dedicata, cliccando sulla quale si apre un modulo da compliare.

Nel menu a tendina selezionare il motivo della richiesta tra quelli elencati, scrivere nome, cognome del richiedente, codice fiscale e Comune di residenza. È possibile inoltre scegliere dove si vuole richiedere il documento, se nel Comune di residenza o in un altro. Successivamente è possibile scegliere la sede in cui ci si vuole presentare tra quelle indicate, data e ora e come ritirare il documento una volta pronto.

Il modulo da compilare per la richiesta della carta d’identità elettronica

Per completare la richiesta della carta d'identità elettronica bisognerà presentarsi all'appuntamento con ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Gli indirizzi e gli orari dei municipi e degli ex pit

Municipio IV: la sede di Via Rivisondoli 2 sarà aperta sabato 29 aprile dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

la sede di Via Rivisondoli 2 sarà aperta sabato 29 aprile dalle ore 8.00 alle ore 13.00; Municipio XV: la sede di Via Enrico Bassano 10 sarà aperta sabato 29 aprile dalle ore 8.30 alle ore 13.30, la sede di Piazza Saxa Rubra 19 (Prima Porta sarà aperta sabato 29 aprile dalle ore 8.30 alle ore 16.30).

Gli ex punti d'informazione turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune saranno aperti sabato 29 aprile dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 30 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30.