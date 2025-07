Ondata di caldo a Roma sabato 19 e domenica 20 luglio: temperature a 35 gradi, fino a quando dura

Il meteorologo di MeteoExpert Flavio Galbiati intervistato da Fanpage.it ha annunciato il ritorno del caldo intenso a Roma e nel Lazio dal weekend di sabato 19 e domenica 20 luglio. Le temperature in città arriveranno fino a massime di 35 gradi.

Estate al centro di Roma (La Presse)

Ondata di caldo a Roma e nel Lazio sabato 19 e domenica 20 luglio. Si tratta della terza ondata di calore dell'estate 2025 nella regione, tuttavia rispetto alle settimane precedenti le temperature massime non dovrebbero superare i 35 gradi. Farà caldo sì, ma non sarà così intenso com'è stato tra fine giugno e inizio luglio, quando i valori hanno raggiunto punte di 40 gradi, con notti bollenti.

L'ondata di caldo sul Lazio durerà almeno fino a mercoledì 23 luglio a spiegarlo è stato il meterologo Flavio Galbiati di MeteoExpert in un'intervista a Fanpage.it. L'estate non è finita, ma non dovremmo comunque aspettarci un nuovo ritorno del maltempo com'è accaduto domenica scorsa. A partire da lunedì prossimo le temperature si alzeranno ancora grazie alla rimonta dell'anticiclone africano, che tornerà a stazionare sull'Italia e sulle regioni centrali.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 19 e domenica 20 luglio

Oggi, sabato 19 luglio e domenica 20 luglio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello, con cielo sereno e sole. La pressione è in ulteriore aumento. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno o con poche nuvolse sparse e il sole brillerà indisturbato per l'intero arco della giornata. Sul fronte delle temperature avremo tra 21 e 33 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del territorio di provincia del Lazio con il cielo sereno o poche nuvole di passaggio. Il tempo resterà stabile su tutto il territorio e non pioverà. Rispetto alle temperature avremo: tra 20 e 34 a Frosinone, tra 21 e 32 a Latina, tra 18 e 32 a Rieti tra 18 e 31 a Viterbo.