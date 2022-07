Omicidio ad Artena, ragazzo ucciso a coltellate: è il secondo in 24 ore in provincia di Roma Tragedia nella notte ad Artena, dove un ragazzo è stato accoltellato. Si tratta del secondo omicidio in poche ore in provincia di Roma. Tra sabato e domenica leonardo Muratovic è stato ucciso ad Anzio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un altro ragazzo è stato ucciso a coltellate. A circa 24 ore dall'omcidio di Leonarcdo Muratovic ad Anzio, c'è stato un secondo accoltellamento, sempre in provincia di Roma. Stavolta lo scenario è Artena, città già nota alle cronache perché residenza dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, imputati nell'omicidio di Willy Monteiro Duarte.Secondo le prime informazioni apprese ancora in corso di accertamento, un ragazzo, di cui non è nota l'identità, è stato ucciso a coltellate nella serata di domenica 17 luglio. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle ore 21. A dare l'allarme in contrada Macere è stato un passante, che ha chiamato il Numero unico delle Emergenze 112, spiegando che c'era un giovane a terra, riverso in una pozza di sangue.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Colleferro, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ad arrivare anche il personale sanitario in ambulanza, ma i paramedici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, nonostante i tentativi di rianimarlo, che si sono dimostrati vani. Sul cadavere erano presenti varie ferite d'arma da taglio, fendenti letali, che non gli hanno lasciato scampo né lasciato ai soccorritori margine per intervenire.