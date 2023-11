Omicidio a Sermoneta, trovato morto un 30enne: sarebbe stato accoltellato durante una festa Sarebbe stato accoltellato durante una festa: il corpo, rinvenuto stamattina, apparterrebbe ad un ragazzo di 30 anni. Indagano i carabinieri, ancora sul posto.

Un uomo di 30 anni è stato trovato questa mattina a Sermoneta privo di vita. Si tratterebbe di un ragazzo di origine nigeriana che sarebbe stato accoltellato e poi ucciso per la gravità delle ferite riportate.

Sul posto stanno indagando i carabinieri della stazione di Sermoneta e della sezione operativa di Aprilia: gli inquirenti sono ancora sul posto, alla ricerca di tracce che possano aiutare a chiarire quanto accaduto ieri sera e a cercare di rintracciare l'identità dell'assassino.

Cosa è successo ieri sera

Secondo le prime informazioni raccolte sarebbe deceduto nella serata di ieri, domenica 12 novembre, come scritto da il Messaggero.it. Proprio ieri sera, in uno stabile in via Dormigliosa, dove in queste ore è stato ritrovato il corpo senza vita del trentenne, si sarebbe tenuta una festa. Il luogo del ritrovamento in queste ore è stato isolato dai militari che, come anticipato, stanno continuando a svolgere gli accertamenti. Nel frattempo è stata aperta un'indagine per omicidio.

