Omaggio Milite Ignoto, domani 21 aprile possibili deviazioni e stop alle linee bus di piazza Venezia Domani 21 aprile alle 8.30 il sindaco di Roma Roberto Gualtieri rende omaggio al Milite Ignoto. Come comunica Atac, sono attese possibili deviazioni o limitazioni alle linee di autobus.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook

Nella giornata di domani, giovedì 21 aprile, data in cui si festeggia il Natale della città di Roma, è stata organizzata una cerimonia all’Altare della Patria a partire dalle ore 8.30. È prevista la partecipazione anche del sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, che, in questa occasione, rende omaggio al Milite Ignoto.

Come ha comunicato la municipalizzata dei trasporti romana Atac, sia con un comunicato pubblicato sul sito che in un tweet postato sul social, "in base alla disciplina di traffico adottata dalle Autorità preposte" per l'occasione non sono escluse possibili deviazioni, limitazioni o totali stop per breve periodo alle linee di autobus che transitano nei pressi o sul territorio di piazza Venezia. Le linee di autobus interessate sono sicuramente quelle che effettuano la fermata finale a piazza Venezia e raggiungono il loro capolinea a sinistra del monumento, come:

46,

60,

80,

916.

Oltre a queste, però, rischiano di subire possibili deviazioni, limitazioni o totali stop per breve periodo anche altre linee di autobus che transitano sulla piazza lungo il loro intero percorso, cioè:

Leggi anche Maltempo su Roma e Lazio, allerta gialla domani 21 aprile per pioggia e venti di burrasca

H,

30,

40,

44,

51,

62,

63,

64,

70,

81,

83,

85,

87,

117,

118,

119,

160,

170,

492,

628,

715,

716,

781.

Le informazioni di Atac in tempo reale

Come ha pubblicato nella giornata di oggi Atac in un tweet, le possibili deviazioni e limitazioni sono attese a partire dalle 8.30 di domani, 21 aprile, per l'omaggio alla Tomba del Milite Ignoto, a cui prende parte anche il sindaco Roberto Gualtieri. Nello stesso tweet, la municipalizzata dei trasporti ha sottolineato che domani mattina arriveranno informazioni in tempo reale tramite lo stesso canale social.