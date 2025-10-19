roma
Oltre 22mila persone per la Mezza Maratona di Roma: vincono Simon Maiwa e Regina Cheptoo

Oltre 22mila le persone scese in strada per gareggiare nella Mezza Maratona di Roma, con partenza dal Circo Massimo e arrivo al Colosseo, fra le bellezze della Capitale.
A cura di Beatrice Tominic
La Mezza Maratona di Roma questa mattina con partenza dal Circo Massimo.
La Mezza Maratona di Roma questa mattina con partenza dal Circo Massimo.

Una corsa fra le bellezze storiche e artistiche della Capitale si è svolta questa mattina. Iniziata alle 8.30 si è conclusa con la vittoria dei kenyoti Simon Maiwa e Regina Cheptoo. In oltre 22mila persone sono scese per correre in strada, con partenza dal Circo Massimo e punto di arrivo al Colosseo.

Sul podio maschile altri due kenyoti, Kimaiyo Vincent e Lomwai Kalipus, con Lorenzo Martelli, arrivato diciannovesimo e primo degli italiani, su quello femminile, secondo e terzo posto per altre due kenyote, Jelimo Milicent e Cherop Gladys, al sesto posto la prima italiana, Siofia Yaremchuk.

Il successo della Mezza Maratona: "Per Roma una scommessa vinta"

"La Mezza Maratona di Roma è stata un successo – ha commentato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale – Ci sono stati oltre 22mila iscritti, il 72% dei quali è arrivato dall'estero appositamente per gareggiare. In due anni la corsa è già diventata uno degli appuntamenti più importanti a livello globale: per noi è una scommessa vinta".

Un grande evento che, secondo Onorato, ha avuto importanti ricadute occupazionali, economiche, turistiche e sociali: "Questo grazie ai runner stranieri che, con le loro famiglie, hanno utilizzato i servizi della città e creato un clima di festa sano – ha aggiunto – Ringrazio anche il Policlinico Gemelli che, nei tra venerdì e sabato, ha effettuato migliaia di check up medici gratuiti: è fondamentale sensibilizzare i cittadini, adulti e giovani, sulla prevenzione, sottolineando il legame tra sport e salute", ha poi concluso.

Non ha tardato il commento del sindaco Roberto Gualtieri: "È la conferma che Roma è tra le Capitali mondiali degli eventi podistici. In appena due anni questa manifestazione è cresciuta in modo straordinario offrendo agli atleti, oltre al palcoscenico storico culturale più bello del mondo, un’organizzazione eccellente e anche la tutela della salute con i check up gratuiti offerti dal Policlinico Gemelli", ha fatto sapere con una nota.

La Mezza Maratona di Roma: il percorso e le vittorie

Come anticipato, la Mezza Maratona di Roma è iniziata dal Circo Massimo e si è conclusa al Colosseo. La gara competitiva della seconda edizione della Wizz Air Rome Half Marathon è stata vinta da Simon Maiwa con il tempo di 59.44 tra gli uomini e da Regina Cheptoo in un'ora e 08.26 tra le donne. Moltissimi i siti archeologici e non solo attraverso cui gli oltre 22mila partecipanti si sono fatti strada questa mattina. Per permettere la gara, 53 linee di autobus sono state deviate e molte strade chiuse, che a partire da queste ore iniziano a riaprirsi a poco a poco al traffico.

