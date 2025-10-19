Oltre 22mila persone per la Mezza Maratona di Roma: vincono Simon Maiwa e Regina Cheptoo

La Mezza Maratona di Roma questa mattina con partenza dal Circo Massimo.

Una corsa fra le bellezze storiche e artistiche della Capitale si è svolta questa mattina. Iniziata alle 8.30 si è conclusa con la vittoria dei kenyoti Simon Maiwa e Regina Cheptoo. In oltre 22mila persone sono scese per correre in strada, con partenza dal Circo Massimo e punto di arrivo al Colosseo.

Sul podio maschile altri due kenyoti, Kimaiyo Vincent e Lomwai Kalipus, con Lorenzo Martelli, arrivato diciannovesimo e primo degli italiani, su quello femminile, secondo e terzo posto per altre due kenyote, Jelimo Milicent e Cherop Gladys, al sesto posto la prima italiana, Siofia Yaremchuk.

Il successo della Mezza Maratona: "Per Roma una scommessa vinta"

"La Mezza Maratona di Roma è stata un successo – ha commentato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale – Ci sono stati oltre 22mila iscritti, il 72% dei quali è arrivato dall'estero appositamente per gareggiare. In due anni la corsa è già diventata uno degli appuntamenti più importanti a livello globale: per noi è una scommessa vinta".

Un grande evento che, secondo Onorato, ha avuto importanti ricadute occupazionali, economiche, turistiche e sociali: "Questo grazie ai runner stranieri che, con le loro famiglie, hanno utilizzato i servizi della città e creato un clima di festa sano – ha aggiunto – Ringrazio anche il Policlinico Gemelli che, nei tra venerdì e sabato, ha effettuato migliaia di check up medici gratuiti: è fondamentale sensibilizzare i cittadini, adulti e giovani, sulla prevenzione, sottolineando il legame tra sport e salute", ha poi concluso.

Non ha tardato il commento del sindaco Roberto Gualtieri: "È la conferma che Roma è tra le Capitali mondiali degli eventi podistici. In appena due anni questa manifestazione è cresciuta in modo straordinario offrendo agli atleti, oltre al palcoscenico storico culturale più bello del mondo, un’organizzazione eccellente e anche la tutela della salute con i check up gratuiti offerti dal Policlinico Gemelli", ha fatto sapere con una nota.

La Mezza Maratona di Roma: il percorso e le vittorie

Come anticipato, la Mezza Maratona di Roma è iniziata dal Circo Massimo e si è conclusa al Colosseo. La gara competitiva della seconda edizione della Wizz Air Rome Half Marathon è stata vinta da Simon Maiwa con il tempo di 59.44 tra gli uomini e da Regina Cheptoo in un'ora e 08.26 tra le donne. Moltissimi i siti archeologici e non solo attraverso cui gli oltre 22mila partecipanti si sono fatti strada questa mattina. Per permettere la gara, 53 linee di autobus sono state deviate e molte strade chiuse, che a partire da queste ore iniziano a riaprirsi a poco a poco al traffico.