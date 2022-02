Oggi le Frecce Tricolori nel cielo di Roma per il giuramento di Mattarella: quando e dove vederle In programma oggi, giovedì 3 febbraio, un’esibizione delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare dopo il giuramento alla Camera del presidente Sergio Mattarella e durante il suo omaggio al Milite Ignoto.

A cura di Enrico Tata

In occasione del giuramento del presidente della Repubblica, le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica della nostra Aeronautica Militare, sfrecceranno sul cielo di Roma e per la precisione effettueranno sorvoli sull'Altare della Patria. Lo spettacolo è in programma oggi, giovedì 3 febbraio, dopo il giuramento alla Camera dei Deputati del presidente Sergio Mattarella e durante il suo omaggio al Milite Ignoto.

A che ora vedere le Frecce tricolori e perché sorvolano il cielo di Roma

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, eletto sabato scorso dal Parlamento in seduta comune, entrerà alla Camera alle 15.30 per effettuare il giuramento. Il suo intervento durerà al massimo 40/50 minuti. Dopo il discorso la campana di Montecitorio suonerà e verranno sparate 21 salve dal cannone del Gianicolo. A piazza Montecitorio verrà suonato l'inno nazionale e successivamente il presidente renderà omaggio al Milite ignoto all'Altare della Patria. Durante l'omaggio, nel cielo romano sfrecceranno le Frecce Tricolori. Infine Mattarella verrà scortato dai corazzieri a cavallo fino al Quirinale a bordo della storia Lancia Flaminia. Il saluto con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è previsto per le 16.30 all'Altare della Patria e quindi è probabile che intorno a quell'ora le Frecce Tricolori effettueranno il loro spettacolo.

Dove vedere le Frecce Tricolori oggi a Roma

Il giuramento alla Camera verrà trasmesso in diretta dalla web-tv della Camera dei Deputati, mentre il rientro al Quirinale con breve discorso alle alte cariche dello Stato verrà seguito con diretta streaming sul sito del Quirinale. L'intera cerimonia verrà seguita dalle ore 15 con uno Speciale Tg1 in diretta su Rai Uno in collaborazione con Rai Quirinale. Sarà condotto dalla direttrice del Tg1, Monica Maggioni, e la regia sarà di Antonella Rossi.