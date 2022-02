Giuramento Mattarella, lo spettacolo delle Frecce Tricolori dopo l’omaggio al Milite Ignoto Il presidente Mattarella ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto e ha osservato un minuto di silenzio. Le Frecce Tricolori hanno quindi sfrecciato nel cielo di Roma.

A cura di Enrico Tata

Accompagnato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio al Milite Ignoto dopo il giuramento pronunciato alla Camera dei Deputati. Le forze armate hanno eseguito l'inno nazionale e poi il Capo dello Stato è salito sull'Altare della Patria accompagnato dalla fanfara che ha suonato l'inno del Piave.

Le Frecce Tricolori hanno sfrecciato sul cielo di Roma dopo il giuramento di Mattarella

Il presidente ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto e ha osservato un minuto di silenzio. Le Frecce Tricolori hanno quindi sfrecciato nel cielo di Roma colorando con il bianco, rosso e verde della bandiera italiana l'azzurro sopra l'Altare della Patria, eseguendo i volteggi che hanno reso famosa nel mondo la pattuglia acrobatica della nostra Aeronautica Militare. Una nuova esecuzione dell'inno nazionale ha concluso la breve cerimonia.

Il sindaco Gualtieri: "I romani le vogliono bene come tutti gli italiani"

Al termine dell'omaggio al Milite Ignoto ha preso la parola il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha salutato la rielezione di Mattarella con queste parole: "Sappiamo che questo secondo mandato costituisce per Lei un sacrificio personale e un cambiamento inatteso delle prospettive di vita, anche per questo esprimo gratitudine e riconoscenza per generosità e responsabilità. I romani Le vogliono bene come tutti i cittadini italiani, Lei ha rappresentato l'unità della Repubblica con onore. Ciò che Lei è stato capace di assicurare al Paese in stagioni travagliate è diventata fiducia diffusa per gli italiani. Sappiamo di avere un concittadino speciale, auguri Presidente, Roma e l'Italia sono con Lei".

Il presidente Mattarella è poi salito a bordo della storica Lancia Flaminia e i corazzieri a cavallo lo hanno scortato fino al Quirinale.