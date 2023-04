Oggi la Via Crucis 2023 al Colosseo a Roma: stazioni e testo del libretto per il rito del Venerdì Santo La Via Crucis 2023 del Venerdì Santo con Papa Francesco è dalle 21.13 di oggi, dal Colosseo al Tempio di Venere al Palatino. Ecco quali sono le 14 stazioni e il libretto.

A cura di Alessia Rabbai

Oggi, venerdì 7 aprile 2023, è in programma la Via Crucis al Colosseo, la celebrazione del Venerdì Santo con Papa Francesco. Il tradizionale appuntamento cristiano, che precede il Sabato Santo e la Pasqua di Resurrezione è preceduto dalla Passione del Signore, presieduta dal Santo Padre presso la Basilica di San Pietro alle ore 17, mentre l'appuntamento con la Via Crucis è a partire dalle 21.13 nell'area esterna del Colosseo. Il percorso prevede 14 stazioni canoniche, parte dal Colosseo e termina al Tempio di Venere sul Palatino. È possibile scaricare il libretto in pdf per seguire la celebrazione. La Via Crucis con Papa Francesco si può seguire in tv o in streaming sul canale ufficiale del Vaticano.

Quante sono le stazioni della Via Crucis: il percorso a Roma

Il percorso della Via Crucis è formato da 14 tappe o stazioni, che ripercorrono la Passione di Gesù e il tragitto verso il monte Golgota, dov'è stato crocifisso. La processione parte dal Colosseo e termina al Tempio di Venere al Palatino. Le celebrazioni tuttavia non sono aperte al pubblico, i fedeli potranno assistere dall'esterno. Ogni stazione è una tappa, durante la quale vengono letti e dei passi del Vangelo, momenti di preghiera, riflessione e raccoglimento. Le stazioni sono:

Gesù è condannato a morte Gesù è caricato della croce Gesù cade per la prima volta Gesù incontra sua madre Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene Santa Veronica asciuga il volto di Gesù Gesù cade per la seconda volta Gesù consola le donne di Gerusalemme Gesù cade per la terza volta Gesù è spogliato delle vesti Gesù è inchiodato sulla croce Gesù muore in croce Gesù è deposto dalla croce Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

Via Crucis a Roma 2023, il libretto della celebrazione con Papa Francesco

I fedeli possono scaricare in pdf il libretto della celebrazione del Venedì Santo con Papa Francesco, per seguire lo svolgimento della liturgia e le preghiere della Passione di Cristo. Le preghiere sono in Italiano, con testo a fronte in Inglese, altre in Latino e alcuni passaggi in Greco. Il Santo Padre apre la celebrazione con un'orazione, seguono due letture, un salmo responsoriale, il Vangelo con la lettura della cattura e la crocefissione di Gesù, fino alla deposizione nel sepolcro. Segue la preghiera universale, che conclude la prima parte della celebrazione. Nella seconda parte c'è l'adorazione della Santa Croce e nella terza parte la Comunione e la benedizione.