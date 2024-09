Oggi i funerali di Gabriella Cario, addio all’hostess di Ita Airways morta in aereo

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

L'hostess Gabriella Cario

I funerali di Gabriella Cario verranno celebrati oggi, martedì 17 settembre, alla parrocchia della Santissima Annunziata di Sabaudia, in provincia di Latina. Le esequie sono in programma a partire dalle ore 15.30, quando amici, parenti e colleghi di Ita Airways e dell'aeroporto di Fiumicino si incontreranno per dare l'ultimo saluto alla hostess, morta a cinquantasei anni in aereo, dopo essersi sentita male durante un volo diretto verso casa a Roma nel pomeriggio di sabato scorso 14 settembre.

Oggi la comunità di Sabaudia si riunirà per dirle addio. Gabriella era sposata e aveva tre figli, di origini napoletane, si era trasferita con la sua famiglia quando era ancora solo una ragazza e lì era rimasta, dove poi aveva trovato l'amore creando una famiglia tutta sua.

Gabriella Cario si è sentita male su un aereo diretto verso Roma

Il giorno in cui è morta Gabriella Cario non si sentiva bene, i sanitari le avevano consigliato di sottoporsi ad alcuni accertamenti. Ma li ha rimandati a quando sarebbe atterrata, pensando che non fosse nulla di particolare. Desiderosa di ricongiungersi con la sua famiglia è salita lo stesso su quel volo Ita Airways AZ 1156 delle 15.15 che da Reggio Calabria l'avrebbe portata a Roma. Dopodiché sarebbe scesa e avrebbe raggiunto Sabaudia, dove l'aspettavano suo marito e i suoi tre figli, ma non è mai tornata a casa.

È voluta lo stesso salire a bordo come passeggera, sul volo Ita Airways AZ 1156 in partenza da Reggio Calabria per Roma Fiumicino delle 15,15. Una volta in aereo si è sentita male e i colleghi l'hanno trovata chiusa nel bagno, priva di sensi. Per Gabriella purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Il volo sul quale è morta è stato sospeso e riprogrammato in serata dopo la tragedia.