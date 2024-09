video suggerito

Hostess Ita si sente male in aereo e muore davanti ai passeggeri: Gabriella Cario aveva 56 anni Una donna di 56 anni, Gabriella Cario, è morta ieri verso le 15 a bordo di un volo Ita. L'hostess si è sentita male poco prima di salire sull'aereo.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un'hostess di linea della compagnia Ita Airways è morta sul volo che da Reggio Calabria doveva riportarla a Roma. La donna si chiamava Gabriella Cario: aveva 56 anni, era di origini napoletane ma abitava da anni a Sabaudia. Secondo le prime informazioni, riportate da Latina Oggi, Cario si sarebbe iniziata a sentire poco bene prima di salire sull'aereo. Probabilmente ha pensato a un malore momentaneo, ed è salita sul velivolo per tornare a casa dalla sua famiglia: qui le sue condizioni sono però peggiorate. La 56enne si è sentita male verso le 15 davanti ai passeggeri e al personale di bordo, ed è deceduta: sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimarla, e alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per lei non c'è stato nulla da fare, il malore l'ha stroncata in pochissimo tempo davanti agli occhi impotenti di tantissime persone, che hanno sperato fino all'ultimo si potesse salvare.

Il volo è stato ovviamente sospeso, con personale di bordo e passeggeri visibilmente sotto shock che sono stati fatti scendere dall'aereo. Il volo è stato poi riprogrammato in serata, con i passeggeri che sono comunque riusciti a partire.

Gabriella Cario, che viveva a Sabaudia insieme alla famiglia, stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro: purtroppo il malore le è stato fatale, e non è servito l'intervento del 118, anche se tempestivo. Non è chiaro se la 56enne soffrisse di qualche patologia, o se il suo sia stato un malessere improvviso. I funerali della 56enne si terranno martedì a Sabaudia, nella parrocchia Santissima Annunziata, alle 15.30.