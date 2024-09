video suggerito

Chi era Gabriella Cario, l'hostess di Ita Airways morta sul volo per tornare a casa Si chiamava Gabriella Cario, la donna di 56 anni morta ieri su un volo che da Reggio Calabria avrebbe dovuto portarla a casa dalla sua famiglia a Sabaudia.

A cura di Natascia Grbic

L'hostess Gabriella Cario

Aveva 56 anni Gabriella Cario, la donna morta ieri sul volo Ita Airways che avrebbe dovuto riportarla a casa dalla sua famiglia. Cario, che lavorava come hostess per la compagnia, stava tornando a Roma Fiumicino da Reggio Calabria come passeggera quando ha iniziato a sentirsi male. Poco dopo è morta, davanti agli occhi attoniti di passeggeri e personale di bordo.

I funerali della donna si terranno domani a Sabaudia, nella parrocchia Santissima Annunziata, alle 15.30. Gabriella Cario lascia un marito e tre figli, con cui viveva insieme a Sabaudia. Di origini napoletane, si era trasferita nel Lazio insieme alla famiglia quando era solo una ragazza e da anni viveva nel piccolo comune. Tutti i giorni andava a Fiumicino per lavorare come hostess di Ita Airways. Fino a ieri, quando alle 15.30 è successo l'irreparabile.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Gabriella Cario si era già sentita male la sera prima della partenza. Un malore a cui però aveva dato poca importanza, pensando si trattasse di un malanno da poco conto. Ieri, nonostante non si sentisse bene, ha deciso comunque di salire sul volo che da Reggio Calabria l'avrebbe portata a Roma Fiumicino, per poter tornare a casa dalla sua famiglia. Così non è stato. Una volta a bordo le condizioni della donna si sono aggravate velocemente, tanto che per lei non c'è stato nulla da fare. Nonostante l'intervento tempestivo del 118, Gabriella Cario è morta poco dopo i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

Tutti i passeggeri, sotto shock per l'accaduto, sono stati fatti scendere dall'aereo insieme al personale di bordo. Il volo è stato ovviamente sospeso dopo la tragedia, per poi essere riprogrammato in serata con un aereo proveniente direttamente da Roma.