Oggi 40 anni fa l’attentato alla Sinagoga di Roma dove morì Stefano Gaj Taché, di due anni Sono passati 40 anni dall’attentato palestinese che colpì al cuore la Comunità ebraica di Roma, con l’assassinio del piccolo Stefano di 2 anni e 37 feriti. Alla celebrazione prevista alla Sinagoga di Roma, atteso anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

A cura di Redazione Roma

Sono passati 40 anni dall'attentato alla Sinagoga di Roma, organizzato ed eseguito da un commando di cinque militanti palestinesi. Il gruppo di terroristi lanciò tre bombe a mano all'uscita del Tempio e poi aprì il fuoco con i mitra. A perdere la vita un bambino di due anni, Stefano Gaj Taché, mentre trentasette persone rimasero ferito. Il 9 ottobre del 1982 era sabato e il luogo di culto era affollato non solo per le celebrazioni dello Shabbat, ma anche perché si compiva bar mitzvah di molti ragazzi della comunità romana e si chiudeva la festa di Sukkot. A mezzogiorno in sinagoga si trovavano circa 300 persone.

L'attentato è stato attribuito al Consiglio rivoluzionario di al-Fath, guidato da Abu Nidal responsabile di attacchi contro le comunità ebraiche di diversi paesi europei, ma i responsabili non furono mai assicurati alla giustizia. Dei cinque membri del commando ne fu individuato solo uno, Osama Abdel Al Zomar, arrestato al confine tra Grecia e Turchia mentre trasportava esplosivi, scontò una pena in un carcere ellenico senza mai venire estradato in Italia. Gli altri membri del gruppo non vennero mai identificati.

Nel 2020, il procuratore della Repubblica di Roma Michele Prestipino ha disposto la riapertura dell'indagine sull'attentato alla Sinagoga, con l'obiettivo di stabilire chi fossero i complici di Al Zomar, ma anche di restituire una verità storica ai fatti. La Comunità ebraica di Roma ha sempre sostenuto che le istituzioni non fecero "mai abbastanza". Un'idea che la presidente Ruth Dureghello è tornata a ribadire solo pochi giorni fa all'inaugurazione della mostra a quarant'anni dall'attentato.

Leggi anche Aggressione in centro a Latina: due ragazzi hanno preso a calci e a pugni un 50enne

In questi anni si è spesso parlato di un accordo segreto tra l'Olp e lo Stato italiano di cui parlò prima di morire anche l'ex presidente Francesco Cossiga: in cambio della possibilità di trasportare lungo la penisola esplosivi ed armi, i palestinesi si impegnavano a non attaccare obiettivi in Italia. Secondo alcuni documenti desecretati il Sisde aveva allertato della possibilità di attentati contro obiettivi ebraici e israeliani, in particolare modo a Roma. L'attentato rappresentò anche un primo spartiacque tra le sinistre italiane, tradizionalmente filo palestinesi e la comunità ebraiche, che denunciarono con durezza l'antisemitismo presente nella nostra società.

"L'attentato fu un evento drammatico, che arrivò al culmine di una campagna di diffamazione e ostilità che si era aperta già da mesi e per cui la Comunità ebraica si sentì tradita dalle istituzioni perché non ci fu compassione. Fu una ferita che non si è ancora rimarginata, perché manca ancora la verità", così nella stessa occasione Riccardo Di Segni, Rabbino Capo della Comunità di Roma. Alla Sinagoga di Roma sono attesi i vertici delle istituzioni, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.