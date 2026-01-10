roma
Officina esplode ad Anzio, meccanico ferito a 58 anni mentre lavora: elitrasportato a Roma, è grave

Officina esplode ad Anzio: ferito gravemente il meccanico 58enne titolare, elitrasportato d’urgenza a Roma.
A cura di Beatrice Tominic
Un meccanico di 58 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. È accaduto nella mattinata di ieri, venerdì 9 gennaio, ad Anzio, all'interno di un'officina in cui si è verificata l'esplosione di un recipiente che conteneva olio. A lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi è stata una cliente che aveva raggiunto il luogo per far riparare la sua automobile. Secondo quanto emerso il cinquantottenne stava lavorando con la fiamma ossidrica quando si è verificata l'esplosione.

Esplosione in un'officina ad Anzio: cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti ieri, venerdì 9 gennaio 2025, poco dopo le ore 8. L'esplosione si è verificata all'interno dell'officina quando è avvenuta la deflagrazione. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava lavorando in officina con la fiamma ossidrica quando, per cause ancora al valgio degli inquirenti, un contenitore di olio è esploso. Ad avere la peggio il lavoratore che ha riportato diversi traumi e ustioni gravi.

Come sta il meccanico cinquantottenne: elitrasportato a ROma

Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che, viste le condizioni critiche in cui si trovava il meccanico, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. L'elisoccorco è arrivato immediatamente ad Ardea e ha caricato il meccanico: lo ha trasportato a Roma, dove è stata accolto all'ospedale San Camillo. 

L'arrivo dei soccorsi: aperte le indagini

Oltre agli operatori del pronto soccorso, sul posto sono arrivati anche gli agenti del commissariato di Anzio e la polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di chiarire la dinamica dell'accaduto. Ancora in corso gli accertamenti sull'esplosione. 

Attualità
