Offerta di lavoro, si cercano 120 addetti alla ristorazione e 30 facchini per l’aeroporto di Fiumicino In particolare si cercano per l’Aeroporto di Fiumicino 120 addetti alla ristorazione, per preparazione, confezionamento e consegna pasti, e 30 facchini, per carico, scarico e movimentazione merci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'agenzia per il lavoro Manpower sta selezionando personale da impiegare presso l'aeroporto di Fiumicino. In particolare si cercano 120 addetti alla ristorazione, per preparazione, confezionamento e consegna pasti, e 30 facchini, per carico, scarico e movimentazione merci.

Questi i requisiti minimi:

licenza media;

buona conoscenza della lingua italiana;

esperienza (anche minima) nella mansione;

patente B;

essere automuniti;

disponibilità full-time.

Queste invece le condizioni offerte:

Leggi anche Un altro guaio per lo stadio della Roma: alcune aree non sono ancora del Comune

contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi,

retribuzione di 1.100 o 1.287 euro al mese,

possibilità di carriera.

Per candidarsi, occorre inviare Cv con autorizzazione ai dati personali entro venerdì 1 marzo a selezioni.gategourmet@manpower.it, indicando nell'oggetto del messaggio il ruolo di interesse.

Aeroporti di Roma sta invece cercando personale addetto ai controlli di sicurezza per la società ADR Security. Le risorse si occuperanno dei servizi di sorveglianza e sicurezza ai varchi aeroportuali, "garantendo l'applicazione dei controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli a mano e da stiva. Le risorse hanno maturato un’esperienza pregressa nel ruolo in contesti pubblici e complessi (aeroporti, centri commerciali, etc.), sviluppando una spiccata attenzione al cliente".

Requisiti ed esperienze: Conoscenza fluente della lingua inglese;Possesso della patente B.

Conoscenza fluente della lingua inglese;Possesso della patente B. Conoscenze e competenze: Orientamento al cliente; Problem solving; Team Building; Attenzione al dettaglio. Le risorse risultate idonee al processo selettivo effettueranno una formazione obbligatoria legata alla certificazione di “Guardia Giurata Particolare”, della durata di 4 settimane.

Orientamento al cliente; Problem solving; Team Building; Attenzione al dettaglio. Le risorse risultate idonee al processo selettivo effettueranno una formazione obbligatoria legata alla certificazione di “Guardia Giurata Particolare”, della durata di 4 settimane. Titolo di studi:

Diploma di scuola media superiore

Diploma di scuola media superiore Sede di Lavoro:

Fiumicino Aeroporto

Fiumicino Aeroporto Tipologia di offerta:

Si offre un contratto a tempo determinato rinnovabile nel tempo, con assunzione diretta da parte dell’azienda.

Il lavoro è part time su turni in h24.

Qua per maggiori info