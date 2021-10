Odissea pendolari, i treni delle linee Roma-Napoli e Roma Nettuno sono sospesi anche oggi La circolazione dei treni, a causa di alcuni danni causati dal maltempo, è bloccata da Roma a Nettuno e da Roma a Latina sulla linea Roma-Formia-Napoli. Trenitalia informa che sta proseguendo “il lavoro dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare l’efficienza della linea e riattivare la circolazione”.

A cura di Enrico Tata

Le linee ferroviarie Roma-Napoli, via Formia, e Roma-Nettuno sono sospese anche oggi a causa dei danni provocati dal maltempo agli impianti della stazione di Torricola, a sud di Roma. Trenitalia informa che sta proseguendo "il lavoro dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare l’efficienza della linea e riattivare la circolazione". L'aggiornamento è stato pubblicato alle ore 8.30. Per il momento la riattivazione è prevista per venerdì 8 ottobre. Per tutta la giornata di oggi, 7 ottobre, è stata quindi sospesa la circolazione di tutti i treni regionali Roma-Latina, linea Roma-Formia-Napoli, e fra Roma e Nettuno. Stando a quanto si apprende, alcuni treni InterCity giorno sono sostituiti tra Roma e Napoli da una navetta ferroviaria che percorrerà la linea Alta Velocità con fermata ad Aversa. Altri InterCity Giorno e tutti gli InterCity Notte percorreranno l'itinerario via Cassino. Questo comporterà tempi di viaggio superiori alla media di circa un'ora e mezza. "Nelle stazioni di Roma Termini, Latina, Nettuno, Aprilia e Campoleone è attiva l’assistenza di Trenitalia per informare e gestire eventuali necessità dei passeggeri presenti", si legge ancora sulla nota stampa di Trenitalia. Attivo il servizio di smart caring (un servizio di informazione real time sulla circolazione dei treni che si utilizza con l'app Trenitalia).