Stadio della Roma, via libera delle commissioni: il 13 marzo il voto finale in Campidoglio

Il profilo del futuro stadio della Roma a Pietralata

Il progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata fa un altro passo avanti. Il Piano di fattibilità tecnica ed economica presentato (Pfte) è stato approvato dalle commissioni capitoline Sport e da quelle Mobilità, Ambiente e Urbanistica, che si sono riunite in seduta congiunta. È stata inoltre calendarizzata la discussione in Assemblea Capitolina, che voterà sulla delibera "per la presa d’atto della verifica di ottemperanza del progetto" il prossimo 13 marzo.

Stadio della Roma a Pietralata, Pfte approvato nelle commissione

A rispondere alle domande dei consiglieri anche gli assessori competenti Eugenio Patanè per la Mobilità e Maurizio Veloccia per l'Urbanistica e il Direttore Generale Albino Ruberti, che hanno provato a chiarire i vari dubbi su viabilità, parcheggi, canone di locazione, accesso al vicino ospedale Sandro Pertini e non solo. Nonostante le perplessità di Europa Verde Ecologista, Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, che hanno chiesto che vengano ascoltati i comitati dei residenti contrari all'opera, le commissioni hanno votato a favore della delibera che dice che le prescrizioni e raccomandazioni stabilite con la dichiarazione di pubblico interesse del maggio 2023 sono rispettate nel progetto inviato dalla società giallorossa.

Adesso manca solo l'ok della Sala Giulio Cesare, dopodiché il progetto passerà alla Regione, con un procedimento autorizzativo che comprende la valutazione di impatto ambientale e la Conferenza dei servizi.

Un miliardo di euro che modificheranno l'area

L'impianto sportivo dovrebbe sorgere entro gli Europei maschili di calcio del 2032, avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva da 23mila. Con un investimento da parte della As Roma da più di un miliardo di euro, di cui circa 700 milioni destinati alla realizzazione dello stadio e agli altri alle opere di urbanizzazione, il progetto promette di modificare un'intera area della città di 27 ettari complessivi. Non solo per i 90 anni di validità della concessione, in cui la società pagherà al Comune un canone di locazione di 66mila euro.