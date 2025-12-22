Nuovo record per l’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci: oltre 50 milioni di passeggeri in un anno

Le celebrazioni del risultato raggiunto all’interno dell’aeroporto.

Chi decolla, chi atterra. Per un totale di oltre 50 milioni di passeggeri in un solo anno. È un record storico quello raggiunto dall'aeroporto di Roma Fiumicino. La cifra, già ampiamente superata, è ancora in crescita: per le feste di Natale raggiungeranno la capitale, facendo almeno scalo al Leonardo da Vinci, più di due milioni di passeggeri fra il 22 dicembre e il 7 gennaio. Premiata per il risultato raggiunto la società che lo gestisce, Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys. Aeroporti di Roma festeggia un risultato importante anche all'aeroporto di Ciampino, intitolato all'aviatore Giovan Battista Pastine, dove le persone attese nel periodo festivo sono più di 180mila.

Il record storico dell'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino

Un record storico quello registrato in questo 2025 dallo scalo aeroportuale di Fiumicino. Secondo le stime, i risultati raggiunti aumentano: il 2025 si chiuderà con oltre 51 milioni di passeggeri complessivi, registrando un aumento di oltre il 4% rispetto all’anno precedente, pari a più di 2 milioni di transiti aggiuntivi. Un numero che porta l'aeroporto Leonard da Vinci nella Top 10 degli scali più connessi al mondo stilata dalla società specializzata Cirium.

A contribuire al successo le 240 destinazioni raggiungibili dallo scalo di Fiumicino con oltre 30 nuove rotte inaugurate nel corso dell’anno verso 80 Paesi in tutto il mondo grazie a 100 compagnie aeree. Fra queste, sei hanno scelto di avviare le proprie operazioni su Roma Fiumicino. Fra le mete più scelte quelle di lungo raggio. Il Nord America ha mantenuto la leadership chiudendo l’anno con 4.7 milioni di passeggeri, con punte di 40 partenze giornaliere anche nei periodi che una volta erano considerati "fuori stagione".

Risultati importanti anche verso l'Asia con un aumento del 16% grazie alla forte domanda verso Corea, Giappone e Bangladesh e al ritorno del collegamento con Hong Kong operato da Cathay Pacific.

Aeroporti di Roma: "Pronti per nuove sfide"

Anche quest'anno, inoltre, l'aeroporto di Roma Fiumicino è stato confermato, per l'ottava volta consecutiva da ACI World come miglior scalo d’Europa e nominato Airport of the Year al recente International Airport Summit 2025 a Berlino. Ma non mancano le nuove sfide, per cui sono già stati stanziati 9 miliardi di euro.

"Questo traguardo rappresenta il risultato di una programmazione operativa, di una visione industriale di lungo termine, di investimenti coerenti e del lavoro di una grande squadra di persone che, ogni giorno, contribuisce a consolidare il posizionamento di Roma Fiumicino come hub di livello globale – ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma. – I numeri confermano quindi il ruolo che questo aeroporto stellato è chiamato a svolgere per il Paese: un’infrastruttura centrale per la sua connettività globale".