Nuovo attacco hacker russo al sito dell’Atac: problemi ai servizi online Quattro giorni dopo un nuovo attacco hacker russo al sito dell’Atac. Attacchi falliti al sito del Ministero dei Trasporti e della Polizia Postale.

A cura di Redazione Roma

Quattro giorni dopo, oggi un nuovo attacco hacker è stato sferrato al sito dell'Atac. I tecnici dell'azienda del trasporto pubblico locale sono a lavoro per ripristinare la piena funzionalità del servizio. Fonti della Polizia Postale hanno spiegato all'Ansa che sono in corso una serie di attacchi hacker anche contro altri siti istituzionali, in Italia ma anche in Francia. Regno Unito e Lituania. In Italia sono stati tentati assalti contro il sito del Ministero dei Trasporti e lo stesso portale della Polizia Postale, attacchi che sarebbero però falliti.

"Nuovo attacco cyber ai sistemi Atac dopo quello avvenuto mercoledì scorso. Il sito Internet di Atac ha subito alcuni rallentamenti e limitazioni di funzionalità che sono stati mitigati dalle contromisure adottate nei giorni scorsi. I tecnici Atac stanno completando gli interventi. La normalizzazione nella fruizione del sito è prevista a breve", scrive Atac in una nota. Nessun altro servizio ha subito rallentamenti o problemi, tutte le linee funzionano senza problema.

Il gruppo hacker entrato in azione si chiama No Name ed è un gruppo russo che in questi mesi ha fatto varie azione di propaganda contro siti istituzionali e media dei paesi occidentali. Aizoni connesse soprattutto alla guerra in Ucraina. Gli attacchi, viene reso noto, sono classici attacchi di tipo DDOS che mirano a saturare la capacità di accedere fino a rendere i siti internet irraggiungibili. Lo scorso giovedì sulla home page del giornale campeggiava un Orso bruno, simbolo del gruppo di hacker.