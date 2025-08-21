Nubifragio a Roma con pioggia, temporali e forte vento: strade allagate, alberi caduti e danni a cose

L’ondata di maltempo che stanotte si è abbattuta su Roma e Lazio ha tenuto svegli tanti cittadini. Pioggia intensa, una tempesta di tuoni e forti raffiche di vento hanno fatto cadere alberi e rami, allagato strade e provocato danni a cose. Le temperature sono scese di diversi gradi.

Danni a cose sul Lago di Bolsena e un albero caduto nei pressi del Lago di Bracciano (Foto Meteo Lazio)

Un nubifragio si è abbattuto su Roma e parte del Lazio nella notte di oggi, giovedì 21 agosto. Erano circa le ore 24 quando ha iniziato a piovere sulla Capitale e dintorni, la pioggia battente ha imperversato per gran parte della notte. I temporali con una tempesta di tuoni hanno svegliato i cittadini, i lampi hanno illuminato il cielo notturno. Sono molti i video comparsi sui social network sul maltempo, chi era in auto seduto al posto del passeggero di ritorno a casa o diretto al lavoro ha ripreso commentando: "Sembra novembre".

Nelle scorse ore si è registrato anche un calo delle temperature, che sono scese di diversi gradi e scenderanno ancora nei prossimi giorni, specialmente nel weekend almeno per quanto riguarda Roma e il Lazio. Inevitabili i disagi in città provocati dal matempo come rami e alberi caduti e strade allagate. Decine le chiamate ai vigili del fuoco con richieste di soccorso. Fortunatamente da quanto si apprende non ci sono feriti, oggi i cittadini nei vari quadranti della città faranno la conta dei danni. In molti sono rimasti svegli per un po' o preoccupati, altri non sono riusciti a prendere sonno fino a quando il tempo non si è quietato.

Il nubifragio ha interessato tutti i quartieri, il temporale è stato avvertito in maniera intensa specialmente nel quadrante Nord-Est di Roma. A Talenti ad esempio via Ojetti, Piazza Primoli, via Graf si sono allagate, con i tombini ostruiti e l'acqua che ha raggiunto gli sportelli delle auto. Il vento e la pioggia hanno spostato alcuni oggetti. Nel quadrante Nord in zona Bufalotta, Vigne Nuove, Colle Salario, Primavalle, Montesacro i cittadini hanno avvertito tuoni fortissimi, sono caduti rami e alberi. I residenti hanno segnalato forte pioggia, tuoni e raffiche di vento in tutti i quadranti della città, c'è chi ha scritto: "Erano così forti che ho avuto l'impressione mi portassero via la casa".

Particolarmente colpiti sono anche la provincia Nord di Roma e l'Alto Lazio. Come mostrano le immagini sul Lago di Bolsena nel Viterbese la pioggia e il vento hanno provocato danni a cose. L'ondata di maltempo ha iniziato a placarsi intorno alle ore 3.30. Il dipartimento della protezione civile per oggi a Roma e nel Lazio così come in altre regioni italiane ha diramato il bollettino di condizioni meetreologiche avverse con un'allerta meteo gialla. Erano attesi già da ieri piogge intense e temporali, accompagnati da grandine e forte vento.