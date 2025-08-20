Allerta gialla nel Lazio 22 agosto, in arrivo un’ondata di maltempo con forte pioggia e temporali

Forti piogge, temporali e raffiche di vento sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 22 agosto, giornata di allerta meteo gialla.

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 22 agosto. Il bollettino metereologico diramato dal dipartimento di protezione civile registra condizioni meteorologiche avverse con un'ondata di maltempo provocata da una nuova perturbazione in transito sull'Italia. Perturbazione che già a partire da oggi sta interessando alcune regioni del Nord Italia e che domani si sposterà al Centro. Nell'avviso si annunciano "forti piogge, temporali e raffiche di vento" che interesseranno anche il Lazio.

Oltre al Lazio l'allerta meteo è stata diramata sempre per domani in Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Piemonte, Marche, Umbria. In dodici regioni italiane invece l'allerta è arancione dalla serata di oggi in parte del Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. La protezione civile ha informato i cittadini di aver attivato le strutture preposte ad intervenire sul territorio in caso di necessità.