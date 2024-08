Notte di San Lorenzo 2024, dove vedere le stelle cadenti a Roma e cosa fare la sera del 10 agosto

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

La fine dell'estate si avvicina. C'è chi arranca in attesa delle ferie e chi si gode il loro ricordo. Ad avvicinarsi è soprattutto la notte più magica della calda stagione, quella di San Lorenzo. Quest'anno l'incanto delle stelle cadenti, nella nottata del 10 agosto, cade di sabato: una ragione in più per trascorrere la nottata fuori, in luoghi suggestivi e magici per vedere le Lacrime di San Lorenzo o in zone più vive, per festeggiare l'incanto delle Perseidi in compagnia e divertimento. Qualsiasi sia la vostra scelta, ecco alcuni suggerimenti per onorare al meglio questa tradizione augurandovi che i desideri si trasformino presto in realtà.

I posti più belli dove vedere le stelle cadenti a Roma il 10 agosto

A meno che non vi troviate distanti dalla capitale, dove potete godere di buio e poche luci artificiali, il segreto per restare in attesa della pioggia di stelle cadenti è quello di mettersi in un punto alto della capitale. La vista sulla città eterna e la possibilità di andare a caccia di stelle cadente, renderà ogni momento ancora più magico. Attenzione, però, alle tante luci artificiali rischiano di mettere in secondo piano la volta celeste. Ecco qualche idea per assistere alla magia delle stelle cadenti a San Lorenzo:

Belvedere dello Zodiaco , in viale del Parco Mellini, dalla romantica terrazza di Monte Mario a 139 metri di altezza;

, in viale del Parco Mellini, dalla romantica terrazza di Monte Mario a 139 metri di altezza; Gianicolo, soprattutto se avete la fortuna di trovare la terrazza non troppo affollata. E, se non volete rinunciare alla vista panoramica;

soprattutto se avete la fortuna di trovare la terrazza non troppo affollata. E, se non volete rinunciare alla vista panoramica; Giardino degli Aranci , per una vista sulla città (attenzione soltanto alle luci dei lampioni che costeggiano il Lungotevere);

, per una vista sulla città (attenzione soltanto alle luci dei lampioni che costeggiano il Lungotevere); Villa Borghese, soprattutto dalla Terrazza del Pincio , che si affaccia sulla splendida piazza del Popolo;

, che si affaccia sulla splendida piazza del Popolo; Qualsiasi località del litorale. Ostia, Fiumicino, Santa Severa per godere della vista suggestiva del Castello e tutte le altre località che si affacciano sul Mar Tirreno: alcune sono facilmente raggiungibili dalla capitale. E vi basterà un lenzuolo, magari una pizza e qualcosa da bere, per sdraiarvi a faccia in su e mettervi alla ricerca della vostra stella portafortuna.

Appuntamento al Planetario: magia e scienza il 10 agosto 2024

Magia e scienza si incontrano al Planetario di Roma. Appuntamento sotto la cupola sabato 10 agosto alle ore 21 per assistere al nuovo spettacolo Quando cadono le Stelle, ideale per esprimere i propri desideri e allo stesso tempo inseguire le stelle in cielo fino all’origine delle loro scie: grandi e piccini potranno scoprire cosa succede ad una stelle prima che le vengano affidati i nostri desideri. Lo spettacolo è preceduto dall’intervento Un Circo aperto al Cielo che introduce la serata del 12 agosto nel sito archeologico della Villa di Massenzio.

La musica arriva al Parco di Tor Marancia

Una serata all'insegna della musica quella messa in atto al Parco di Tor Marancia con ingresso da Largo Piero Bargellini con La Grande Musica Classica sotto le Stelle, il progetto dell’Associazione Roma Tre Orchestra. La serata del 10 agosto inizia alle ore 18 con La Musica del Vivo, associazione di artisti – Hinako Kawasaki (violino), Jacopo Feresin (pianoforte) e Gilberto Bartoloni (narrazione) – che presentano Bela Bartok, Lili Boulanger, Martina Cavazza Preta e Manuele La Paca. Alle 20, il concerto La grande musica tra XIX e XX secolo con la Roma Tre Orchestra accompagnata da Leonardo Spinedi (violino solista) e brani di Puccini, Debussy, Menotti e Vaughan. Ingresso libero.

Lo spettacolo alle Terme di Caracalla: il 10 agosto l'ultima della Turandot

Nella notte di San Lorenzo è organizzata l'ultima messa in scena, alle 21, della Turandot, con nuovo allestimento che si è avvalso del progetto scenografico di Massimiliano e Doriana Fuksas, direzione sul podio di Donato Renzetti e regia di Francesco Micheli che ha immaginato una Turandot dei nostri tempi, dietro alla quale c’è una hikikomori. Il ruolo della protagonist è affidato a Lise Lindstrom; nella parte di Calaf, Arsen Soghomonyan. Partecipano inoltre Juliana Grigoryan, Piero Giuliacci Alessio Cacciamani, Haris Adrianos, Marcello Nardis e Marco Miglietta, Mattia Rossi, Giordano Massaro. L'orchestra e il coro diretto da Ciro Visco, con la partecipazione della Scuola di Canto Corale, sono quelli del Teatro dell’Opera di Roma. I costumi di Giada Masi e i movimenti coreografici di Mattia Agatiello.

Cosa fare a Roma il 10 agosto: la proposta di MagicLand per grandi e piccini

Per chi sta cercando divertimento e intrattenimento in questo 10 agosto arriva la proposta di MagicLand con musica, djset, animazione, schiuma party ed effetti speciali. E per chi vuole restare in contatto con le stelle in questa splendida nottata di San Lorenzo, arriva anche l'esperienza del Cosmo Academy Planetarium, un'occasione imperdibile per chi desidera immergersi nell’universo e scoprire i misteri del cosmo. Un viaggio sotto la cupola più grande d'Europa grazie alle immagini raccolte dai più importanti centri di ricerca del mondo.

La notte di San Lorenzo a pochi passi dalla capitale: la nuova edizione de Il Borgo dei Desideri

Promosso da "I Borghi più belli d'Italia", torna la nuova edizione de "Il Borgo dei Desideri". Quest'anno ad illuminarsi il 10 agosto sono Boville Ernica, Castelnuovo di Porto, Greccio, Nemi, Ronciglione e Subiaco: che vi troviate già lontani dalla capitale o che vogliate immergervi in un'esperienza magica lontana dalla città, queste sono le destinazioni suggerite per attendere insieme la caduta delle stelle.