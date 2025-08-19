Notte delle Candele a Vallerano 30 agosto 2025: orari, costo del biglietto e dove parcheggiare

La Notte delle Candele a Vallerano

La Notte delle Candele a Vallerano è in programma sabato 30 agosto 2025. L'evento suggestivo si svolge ogni estate nel borgo medievale del Viterbese e comincia al calare del sole. Un appuntamento in cui il centro storico viene illuminato da 100mila fiammelle, che creano un'atmosfera magica e alla cui accensione collaborano i visitatori. L'iniziativa nelle precedenti edizioni ha raggiunto 20mila presenze. Per l'occasione ci sono tanti spettacoli dal vivo nelle piazze e nelle strade del paese, tra le quali Piazza della Repubblica, Piazza Ospedale e a Piazzale Madonna del Ruscello.

I visitatori possono mangiare e bere in diversi punti ristoro di street food e cibo tipico locale nei ristoranti e osterie che resteranno aperti. A Vallerano oltre alla Notte delle Candele c'è la Sagra della Castagna tra ottobre e novembre. Si possono visitare luoghi d'interesse storico-religioso come il Santuario della Madonna del Ruscello e la Chiesa di San Vittore. Nei dintorni ci sono il Castello Ruspoli a Vignanello, il Parco dei Mostri a Bomarzo, il Palazzo Farnese a Caprarola e il Lago di Vico con la sua Riserva Naturale. Ecco tutte le info su orari, costo del biglietto, mappa con il percorso, spettacoli, come raggiungere Vallerano da Roma e dove parcheggiare per la Notte delle Candele. L'evento è a pagamento e il ticket d'ingresso costa circa 6 euro ed è gratuito per i bambini fino a 4 anni.

Notte delle Candele a Vallerano: orari e costo del biglietto

L'evento è in programma dalle ore 18; alle 20 un colpo di fuoco d’artificio darà il via all’accensione delle candele. A mezzanotte c'è l'ultimo spettacolo e la festa si conclude alle ore 02.00. I biglietti per la Notte delle Candele a Vallerano si possono acquistare online sul sito i-ticket.it; nei punti vendita i-ticket oppure all’ingresso/biglietteria dell’evento, dalle ore 18:00. I costi sono: 6,99 + diritto di prevendita per adulti; 5 euro più diritti di prevendita per bambini dai 5 ai 10 anni ed è gratuito per i bambini fino a 4 anni.

Il percorso della Notte delle Candele a Vallerano: la mappa

Ecco la mappa del percorso della Notte delle Candele a Vallerano, con tutti i punti dove passeggiare per ammirare le installazioni luminose.

La mappa della Notte delle Candele a Vallerano

Dove parcheggiare per la Notte delle Candele a Vallerano

Per raggiungere Vallerano con l'auto in occasione della Notte delle Candele da Roma bisogna percorrere la strada statale Cassia in direzione di Viterbo, arrivati a Monterosi svoltare a destra in direzione Nepi e proseguire seguendo le indicazioni per Fabrica di Roma. Percorrere la rotonda e seguire le indicazioni per Vallerano.

Per parcheggiare l'auto ci sono diverse aree: