Norma Meneke morta nell’incidente a Ostia, lo strazio del compagno: “Ci manchi da morire”

Una vera e propria tragedia: non c'è altro modo per descrivere quanto accaduto la scorsa notte a Ostia, dove la 27enne Norma Meneke ha perso la vita in un incidente stradale. La donna era alla guida della sua Fiat 500 quando, per cause ancora in fase di accertamento, la sua auto si è scontrata con un bus Atac in via Andrea da Garessio. Erano le 5.35 del mattino quando è avvenuto lo schianto: Meneke, a quanto ricostruito, stava tornando a casa dalla sua famiglia. In macchina con lei c'era anche un'amica, ferita gravemente e ancora ricoverata in ospedale.

Norma Meneke aveva due bambini piccoli. E sempre nella giornata di ieri il compagno ha affidato ai social un messaggio straziante in ricordo della giovane: "Ci manchi amore mio, ci manchi da morire. Jordan chiede sempre di te ti amo, ti amerò per sempre avevi ragione, erano tutti invidiosi di noi".

Cosa sia accaduto al momento non è ancora chiaro. Certo è che una delle due vetture ha invaso l'opposta corsia di marcia, causando un impatto quasi frontale: il bus Atac è rimasto danneggiato lateralmente, mentre la macchina guidata da Meneke aveva tutta la parte anteriore distrutta. L'impatto per lei è stato fatale: i vigili del fuoco intervenuti sul posto l'hanno estratta purtroppo senza vita dalle lamiere dell'auto. Ferito anche l'autista dell'autobus, fortunatamente non in modo grave.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Le vetture sono state sequestrate come da prassi. Gli accertamenti sono al momento in corso, in modo da capire cosa sia accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.