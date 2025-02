Nonna 93enne si allontana dall’hotel a San Pietro e si perde: i poliziotti la riportano alla figlia

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

I poliziotti con la nonna ritrovata

Momenti di paura per una famiglia di turisti napoletani a San Pietro. Carmela, una nonna di novantatré anni, è uscita da sola dall'albergo in cui alloggiava per fare una passeggiata, "rapita" dalla bellezza del Cupolone. Ha camminato un po' sugli storici sampietrini, per poi guardarsi intorno e rendersi conto di essersi persa. Ma grazie ai poliziotti, che l'hanno aiutata, è riuscita a ritrovare sua figlia, la quale ha potuto riabbracciarla.

L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri, sabato 15 febbraio, Carmela era insieme alla sua famiglia e si stava godendo delle vacanze romane. Avevano infatti raggiunto la Capitale, anche cogliendo l'occasione del Giubileo. L'anziana è uscita dall'hotel per fare una passeggiata senza telefonino, ma dopo qualche minuto non è più riuscita a trovare la strada per tornare indietro. A notarla gli Agenti del Commissariato Borgo, mentre erano impegnati in un servizio di pattugliamento lungo le mura vaticane. L'hanno vista mentre era seduta da sola al tavolo di un ristorante, aveva lo sguardo perso nel vuoto.

Quando con premura gli agenti si sono seduti accanto a lei per chiederle cosa stesse facendo, si sono accorti dai suoi occhi che era disperata. Ha raccontato ai poliziotti quello che era accaduto: attratta dagli scorci di San Pietro, aveva perso il senso dell’orientamento. Si è poi resa conto che non aveva con sé il telefonino, né ricordava a memoria il numero di sua figlia, per poterla contattare da un altro telefono.

I poliziotti l'hanno presa sotto braccio e provato a ripercorrere insieme a lei il percorso fatto. Aveva freddo, dunque l'hanno portata al posto di polizia al Largo del Colonnato, per tenerla il più possibile al coperto. Dopo alcuni riscontri incrociati con la Sala Operativa della Questura sono riusciti a trovare il numero di telefono della figlia.

Lei nel frattempo, dopo essersi accorta che sua madre non c'era più e non riuscendo a mettersi in contatto con lei, ha raggiunto il commissariato più vicino per denunciarne la scomparsa. Mamma e figlia si sono così ritrovate, grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, e si sono strette in un forte abbraccio.