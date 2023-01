Non vuole pagare affitto e aizza il cane contro proprietario di casa: inizia processo all’inquilino Ha aizzato il suo pitbull contro il proprietario di casa che era arrivato nell’abitazione per chiedere il pagamento dell’affitto: al via il processo all’inquilino.

A cura di Beatrice Tominic

Via al processo che vede imputato un 40enne di Ferentino con l'accusa di lesioni aggravate per aver aizzato volontariamente un pitbull contro il proprietario dell'abitazione in cui viveva. La vittima, un uomo di 50 anni, ha prontamente denunciato l'inquilino, un 40enne, oggi sotto processo. La prima udienza si è tenuta nei giorni scorsi, la prossima è fissata per maggio, come riportato ne il Messaggero.

Nello stesso mese, inoltre, il 40enne ha promesso di estinguere il suo debito. Nel frattempo, però, il Tribunale di Frosinone in sede civile ha confermato l'ordine di sfratto per il mancato pagamento.

Cosa è successo

Secondo quanto dichiarato dall'accusa, il proprietario dell'immobile ha dovuto aspettare qualche mese prima di ricevere il pagamento dell'affitto a causa delle difficoltà economiche dell'affittuario. Stufo di aspettare il 50enne si era presentato alla porta di casa per chiedere il pagamento dell'affitto. È stato allora che, al termine di una discussione durata alcuni minuti, l'inquilino ha chiamato il suo pitbull e lo ha aizzato contro il padrone di casa. Impaurito, il 50enne è caduto a terra e l'affittuario avrebbe approfittato per aizzare ancora di più il cane: l'animale ha iniziato a morderlo alle gambe, ferendolo.

Il 50enne, che si trovava ancora a terra, ha allertato i soccorsi ed in breve tempo, sul posto, è arrivata un'ambulanza del 118 con i carabinieri. I medici lo hanno visitato: le ferite sono risultate guaribili in 20 giorni e i militari hanno raccolto la testimonianza del 50enne che ha denunciato l'inquilino. I giudici hanno poi deciso di rinviarlo a giudizio.