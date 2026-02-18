Non torna a casa dopo il lavoro, operaio trovato senza vita in cantiere: è morto schiacciato fra due tir

Tragedia in cantiere, operaio trovato morto all’alba di ieri, schiacciato fra due tir: le ricerche sono scattate dopo che i familiari non lo hanno visto rientrare a casa.

Immagine di repertorio

Ore di apprensione si sono concluse nel peggiore dei modi per una famiglia di Roma. Preoccupati dal mancato rientro di Claudio Chiarlitti, i familiari dell'operaio sessantasettenne hanno fatto scattare l'allarme non vedendolo rientrare a casa.

Per cercare di rintracciare l'uomo sono stati mobilitati gli agenti della polizia di Stato che, nella prima mattina di ieri, martedì 17 febbraio 2026, hanno raggiunto il cantiere dove stava lavorando l'uomo prima di scomparire. E lì c'è stata la triste scoperta: il sessantasettenne non se ne era mai andato dal cantiere. Hanno trovato il suo corpo ancora lì: probabilmente è morto schiacciato fra due tir.

Il ritrovamento in cantiere: operaio morto schiacciato fra due tir

L'allarme è scattato dopo ore che l'operaio era fuori casa. Non aveva fatto rientro, a differenza di tutti gli altri giorni, e non aveva avvertito nessuno. Così, una volta appreso della preoccupazione da parte delle famiglia, gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, poi raggiunti dai colleghi della Scientifica, hanno raggiunto il cantiere dove il sessantasettenne stava lavorando nell'ultimo periodo.

Non è chiaro cosa sia accaduto all'uomo. Il lavoro di ricostruzione da parte degli inquirenti è ancora in corso. Nel frattempo, però, il ritrovamento farebbe pensare a un incidente: l'operaio sarebbe rimasto schiacciato fra due tir. E avrebbe perso la vita.

L'arrivo dei soccorsi: per Claudio Chiarlitti non c'è stato niente da fare

Oltre agli agenti della polizia e ai tecnici, sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo. Ogni tentativo per salvargli la vita, però, si è rivelato vano. Era già troppo tardi.

A dare la notizia del terribile incidente è stato l'Asd Team Coratti, squadra di calcio dilettantistica il cui presidente è il genero di Claudio Chiarlitti: "Esprimiamo sentimenti di vicinanza e cordoglio a sua moglie Romina, ai suoi figli ed ai familiari tutti", hanno scritto nella nota condivisa tramite social network.