Non si ferma all’alt dei carabinieri e si schianta contro un muro: arrestato 21enne Non si è fermato all’alt e si è schiantato contro il muro che costeggia via Pineta Sacchetti: 25 giorni di prognosi e arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Beatrice Tominic

Stava procedendo lungo la via Pineta Sacchetti, una delle principali del quartiere Aurelio, nel quadrante nord ovest della capitale, quando si è trovato davanti una pattuglia dei carabinieri. I militari gli hanno intimato di fermarsi, ma l'automobile ha proseguito senza accostare dopo aver ricevuto la segnalazione dell'alt. Alla guida del veicolo che ha proseguito la corsa, un ragazzo di 21 anni che si è schiantato contro il muro di cinta che costeggia la strada.

I soccorsi da parte del 118

Subito dopo il violento impatto contro al muro, sono stati allertati i soccorsi per visitare e medicare il ventunenne ferito. In breve tempo gli operatori sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo dell'incidente e hanno trasportato il ragazzo all'interno dell'ambulanza. Una volta arrivati all'interno dell'ospedale, il conducente dell'automobile è stato visitato in pronto soccorso, dove medici e infermieri hanno rinvenuto numerosi traumi e lesioni a causa dei quali per lui sono stati disposti 25 giorni di prognosi.

L'arresto del 21enne per resistenza a pubblico ufficiale

Dopo l'incidente sono stati eseguite le verifiche di routine sul posto ed è stata messa in sicurezza l'area in cui è avvenuto il sinistro. Come scoperto in seguito grazie ai controlli sul luogo, l'automobile sulla quale stava viaggiando il giovane è risultata essere a noleggio. I carabinieri, infine, hanno provveduto ad eseguire l'arresto nei confronti del ragazzo che, non essendosi fermato all'alt intimato dai carabinieri prima dello schianto, è stato accusato del reato di resistenza a pubblico ufficiale.