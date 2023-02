“Non saluti, put***? Gonfiatela”: baby gang aggredisce due bambine di 12 anni a Roma “Mi hanno scaraventato a terra e hanno cominciato a picchiare, mirando alla faccia”, ha raccontato una delle due. “Gonfiatela! Guardate questa puttana”, gridavano gli altri componenti del gruppo mentre le ragazzine venivano picchiate.

A cura di Enrico Tata

Un gruppetto di ragazzini, tutti minorenni, ha aggredito due bambine di 12 anni a Roma, quartiere Talenti. Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, la baby gang era formata da dieci ragazzini, due femmine e otto maschi. Le vittime stavano passeggiando, quando i teppisti gli hanno sbarrato la strada. Le ragazze hanno cercato di proseguire a testa bassa, ma sono state spinte a terra e prese a pugni e a calci: "Mi hanno scaraventato a terra e hanno cominciato a picchiare, mirando alla faccia", ha raccontato una delle due.

"Gonfiatela! Guardate questa puttana", gridavano gli altri componenti del gruppo mentre le ragazzine venivano picchiate selvaggiamente. "All’inizio non vedevo più da un occhio. Poi per fortuna la vista è tornata", ha raccontato ancora una delle vittime. "Ma sono ancora completamente scioccata, e non ho capito perché se la sono presa con me. Non ne ho idea. Forse per noia. O perché si divertono così. Non ricordo neanche cosa pensavo mentre mi picchiavano, ho come un vuoto nella testa. So però che anche se credono di essere ‘le boss’ del quartiere, in realtà non sono nessuno. E nella vita non combineranno mai niente". Il branco le ha spaccato un dente e le ha rotto gli occhiali. Le più volente del gruppo erano due ragazze di quindici anni, che la polizia è riuscita già ad identificare.

La mamma di una delle vittime ha presentato subito una denuncia in commissariato dopo aver ascoltato il racconto della figlia: "Ci hanno detto che convocheranno i genitori. È gente della zona di Rebibbia e Tor Lupara. Ma sappiamo che comunque non potranno fare niente a quelle due. Sono minorenni. E noi abbiamo paura”.