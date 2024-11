video suggerito

Non compra uno smartphone, il venditore pubblica la sua foto e quella della madre su siti d'incontri Un ragazzo di 25 anni è finito a processo insieme a un complice con l'accusa di tentata estorsione aggravata per aver ricattato un uomo che non voleva acquistare uno smartphone da lui.

A cura di Natascia Grbic

Ha pubblicato la sua foto definendolo un pedofilo, mentre quello della madre l'ha inserita su un sito di incontri: un ragazzo di 25 anni, Salvatore D. R., è finito a processo con l'accusa di tentata estorsione aggravata insieme a un complice, per aver ricattato un giovane che non voleva comprare uno smartphone da lui. L'episodio è avvenuto in pieno lockdown: la vittima non ha ceduto al ricatto dello strozzino e lo ha denunciato, facendolo finire al banco degli imputati.

A raccontare la notizia è il Messaggero. La vittima, in pieno lockdown, aveva visto su un sito uno smartphone, e ha quindi contattato il venditore per avere informazioni ed, eventualmente, procedere all'acquisto. Come spesso succede, aveva però poi deciso di non comprarlo. Ma invece di terminare, la vicenda ha preso una piega terribile per l'uomo, che è stato ricattato dal venditore.

Salvatore D. R. ha detto alla vittima che se non gli avesse dato i 250 euro per acquistare il telefono, avrebbe pubblicato le foto sue e della madre su siti di incontri. Il ragazzo non credeva fosse possibile, non si erano nemmeno mai conosciuti di persona. E invece l'estorsore prima ha pubblicato la foto della donna su un celebre sito di appuntamenti, e poi la foto del ragazzo sul suo profilo Instagram con la scritta "Attenzione pedofilo, cerca foto di creature nude, ragazzi denunciamo a tutti i miei clienti". Quando la vittima ha scoperto questa cosa è rimasta di sasso. Ma non ha ceduto al ricatto, e invece di accreditare i 250 euro sulla postepay del complice, ha deciso di denunciarli entrambi. Tutti e due sono finiti a processo con l'accusa di tentata estorsione aggravata.