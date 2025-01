Non c’è pace per i residenti dell’Appio Latino: scatto di alta tensione brucia gli elettrodomestici

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

"Addio a modem, frigo e caldaia. Ma so che in un'altra casa sono saltate anche le lampadine dopo l'incidente Acea di lunedì sera". È così che i residenti del quartiere dell'Appio Latino chiamato il presunto scatto di alta tensione della zona. A parlare a Fanpage.it è il proprietario di un appartamento che ha subito il problema. "L'abitazione è affittata da anni – spiega – Lunedì sera mi ha chiamato l'inquilino. Mi ha detto che era appena rientrato a casa e che aveva trovato modem, frigorifero e caldaia fuori uso. Gli ho detto di controllare i contatori. Non sapevo che, in realtà, gli elettrodomestici erano completamente bruciati".

Dopo i rubinetti secchi venti ore al giorno dall'estate fino allo scorso autunno, che hanno portato all'esasperazione centinaia di famiglie, stavolta tocca ai problemi di elettricità che, secondo le ipotesi dei residenti, sarebbero avvenute in corrispondenza dei lavori di manutenzione alla linea elettrica, nella giornata di lunedì 13 gennaio 2025.

Elettrodomestici bruciati all'Appio Latino dopo i lavori: cosa è successo

La chiamata è arrivata verso le ore 20, l'inquilino era rientrato a casa una quindicina di minuti prima. "Mi ha detto che i contatori erano perfetti, così sono andato io a vedere cosa fosse successo". Una volta sul posto si è accorto che neanche l'ascensore funzionava. "Sono salito a piedi, ho raggiunto il piano ed ho incontrato i vicini: quando ho spiegato loro per quale ragione mi trovavo lì sono sbottati. Anche a loro è saltato tutto". Poi si è ricordato di aver visto una specie di manifesto, un foglio A4, firmato Areti, attaccato ad un palo qualche giorno prima.

"Si parlava di alcuni interventi di manutenzione sugli impianti e dell'interruzione della fornitura di energia elettrica per circa otto ore su specifiche vie della zona – continua a spiegare a Fanpage.it – Abbiamo ipotizzato, rientrando nell'area coinvolta, che potesse dipendere da quello".

L'avviso dei lavori di manutenzione nella zona dell'Appio Latino.

La segnalazione del problema

Ancora con molti dubbi a riguardo, il proprietario di casa ha segnalato la situazione chiamando il centralino di Acea. "Mi hanno detto che sarebbe stata avviata immediatamente una pratica e che nell'arco di due ore avrebbero mandato un tecnico incaricato. Ma non si è visto nessuno fino al giorno dopo – precisa – Così ho fatto un altro paio di chiamate e poi ho segnalato il problema via Pec". La risposta è arrivata poco dopo: "Grazie della segnalazione, stiamo lavorando per la presa in carico dello stesso", si legge.

Nel frattempo, però, ha provato a scoprire quante abitazioni fossero rimaste coinvolte. "Nel mio palazzo so per certo che il problema riguarda almeno quattro appartamenti, su piani e colonne diverse. Ad un ragazzo si sono bruciati tutti gli elettrodomestici e anche il pc – aggiunge – Ad una signora, invece, sono saltate le lampadine".

L'arrivo del tecnico: "Problema di alta tensione"

Nel pomeriggio del giorno successivo ai fatti, martedì 14 gennaio 2025, è stato mandato il tecnico. "Lui è stato chiaro: si è trattato di un problema di alta tensione – aggiunge, riportando a Fanpage.it le parole del tecnico – Sembra infatti che la tensione sia schizzata a 300 volt, quando non avrebbe superare i 220 volt". Ha poi contattato l'amministratore del palazzo: "Mi è stato confermato che non siamo stati l'unico appartamento né l'unico palazzo a subire il danno. Altri si trovano nelle stesse condizioni, a quanto ne so tutti nelle vie interessate dai lavori di manutenzione", sottolinea.

Nel quartiere c'è chi dice di avere la cappa della cucina fuori uso. "La lavastoviglie è morta", spiega un'altra in un gruppo di quartiere. C'è chi ha perso il televisore e chi diverse lampadine, c'è chi racconta del guasto dell'ascensore e chi dei condizionatori.

"Ora faremo domanda per chiedere un rimborso. Nel frattempo dobbiamo ricomprare di tasca nostra gli elettrodomestici bruciati. Prossima settimana arriva il frigo nuovo. La caldaia pensavo potesse salvarsi con l'intervento di un tecnico. Mi hanno appena detto che anche quella è da buttare".

Elettrodomestici rotti: cosa fare e come inviare segnalazione ad Areti

Contattata da Fanpage.it, Acea ha spiegato l'accaduto: "Durante il lavoro programmato di Areti in zona Appio Latino, nella giornata di lunedì 13 gennaio, si è verificato un sovraccarico sulla rete. Areti invita gli utenti che avessero riscontrato problemi con gli elettrodomestici a segnalare tramite l’apposito canale sul sito web, effettuando la registrazione e accedendo alla propria area personale. I reclami presentati saranno gestiti poi puntualmente nei prossimi giorni", hanno infine assicurato.