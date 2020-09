Sette giorni di prognosi per un trauma cranico e un trauma contusivo all'emitorace. Questo il risultato di un'aggressione subita da un 19enne ad opera di un gruppetto di ragazzini. Il fatto è avvenuto a Fiumicino, in via del Faro, lo scorso 17 settembre. Con la complicità di tre amici minorenni e di un'amica ha attirato il nuovo fidanzato della sua ex in una trappola e lo ha picchiato. Dovrà rispondere di lesioni e violenza privata insieme ai suoi complici. Non riusciva ad accettare la nuova relazione della ragazza e così ha chiesto a un'amica di invitare la sua vittima in un parco pubblico per discutere di un post pubblicato su Instagram. Quando lui è arrivato, la ragazza ha chiamato i quattro e questi ultimi hanno cominciato a minacciare e a insultare il 19enne. Le parole si sono presto trasformate in fatti: con un cazzotto in pieno volto ricevuto dal rivale in amore, il ragazzo è caduto a terra ed è stato poi preso a calci dagli altri tre. Alcuni runner, fortunatamente per lui, lo hanno soccorso e lo hanno aiutato ad alzarsi. Sulla vicenda hanno indagato gli agenti del commissariato di Fiumicino.

Le indagini

L'ex fidanzato non riusciva ad accettare la nuova relazione tra la ragazza e la sua nuova fiamma, che per tutta l'estate si è vista arrivare messaggi di minacce sul suo profilo Instagram. La posizione dei cinque giovani, i quattro ragazzi e l'amica, coinvolti nell'aggressione dovrà essere valutata dal tribunale dei minorenni, per quattro di loro, e dal tribunale ordinario, per l'unico maggiorenne. Dalle indagini, fanno sapere gli investigatori, sembra che l'episodio sia nato nell'ambito di liti nate tra comitive di ragazzini. Il gruppetto che è stato denunciato potrebbe, infatti, essere coinvolto in altre vicende simili.