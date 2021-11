Noemi morta in incidente sulla Colombo. Respinta archiviazione: “Verificare responsabilità Comune” La giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero per l’incidente in cui è morta Noemi Carrozza, che nel 2018 si è schiantata contro un albero sulla Colombo.

A cura di Natascia Grbic

La giudice per le indagini preliminari Maria Paola Tomasselli ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero riguardo la morte di Noemi Carrozza. La giovane è deceduta tre anni fa, il 15 giugno 2018, in seguito a un tragico incidente stradale che forse si sarebbe potuto evitare. E per questo ha disposto che vi siano ulteriori accertamenti sul sinistro avvenuto tre anni fa in via Cristoforo Colombo. La notizia è riportata da Il Messaggero. "Occorre valutare se il Comune di Roma abbia adempiuto all’obbligo di apprestare le dovute cautele per garantire la sicurezza degli utenti della strada anche proteggendo il leccio con mezzi ed apparati idonei", spiega il gip, respingendo la richiesta di archiviazione.

L'incidente in cui è morta Noemi Carrozza

Noemi Carrozza, astro nascente del nuoto italiano, è morta il 15 giugno 2018 in seguito a un incidente stradale avvenuto su via Cristoforo Colombo. La giovane stava percorrendo la strada a meno di 40 chilometri orari: dagli accertamenti fatti non aveva bevuto, non stava correndo, non ha avuto distrazioni alla guida. A un certo punto il mezzo ha però sbandato, e lei è finita contro un albero. La gip vuole disporre ulteriori verifiche proprio su quell'arbusto, che forse non avrebbe dovuto essere lì dato il pericolo per i viaggiatori. Due anni fa il pubblico ministero Stefano Luciani ha chiesto l'archiviazione del caso, avendo stabilito il ctu che a farla cadere non sono state buche o radici presenti sul manto stradale. Secondo la famiglia la tragedia si sarebbe potuta invece evitare se fosse stato presente un guardrail.