No vax vandalizzano la sede della Cgil ad Anzio: “Sindacalisti nazisti” Ignoti hanno imbrattato questa notte con scritte no vax la sede della Cgil ad Anzio. “Questi atti vandalici vogliono indebolire i diritti e i valori che sono alla base della nostra democrazia”.

A cura di Natascia Grbic

Vandalizzata la sede della Cgil ad Anzio, in via Fratini. Nella notte tra venerdì e sabato sono comparse sulla facciata scritte con simboli no vax e contro il sindacato. "Sindacalisti nazisti" sono le parole che qualcuno, con una bomboletta rossa, ha impresso sulle mura esterne della Cgil. A colpire, ignoti di cui al momento non è nota l'identità, e che hanno usato le ore notturne, in cui erano sicuri non ci fosse nessuno nella sede, per fare le loro scritte.

"Abbiamo denunciato l'episodio, l'ennesimo che colpisce le sedi della Cgil, a partire dall'attacco squadrista dell'ottobre 2021 alla sede della Cgil nazionale e crediamo che questi fatti non vadano sottovalutati – scrive in una nota la Cgil di Roma sud Pomezia Castelli – Le Camere del Lavoro sono la casa dei lavoratori e questi atti vandalici, nella loro vigliaccheria, vogliono indebolire i diritti e i valori che sono alla base della nostra democrazia. Una fase così complicata a livello economico e sociale può essere facilmente strumentalizzata da gruppi estremisti e violenti, alimentando fascismi vecchi e nuovi. È perciò necessario l'impegno di tutte le forze democratiche per contrastare queste tendenze e rafforzare la coesione sociale".

Non è chiaro chi sia stato a compiere questo atto vandalico. Molto probabilmente saranno visionate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per provare a risalire agli autori, e vedere se si riesce a identificarli. La sede sindacale è stata oggetto degli attacchi no vax soprattutto dopo il corteo no green pass dell'ottobre 2021, dove decine di persone entrarono nella storica sede romana, devastandolo. Un attacco squadrista, per cui diverse persone – tra cui i leader di Forza Nuova – sono finiti a processo.