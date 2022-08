No vax rubano foto del bimbo vaccinato, il papà medico: “È ancora su Twitter, con insulti e minacce” Torna a circolare sui social la foto del bimbo vaccinato: stavolta i no vax hanno condiviso l’immagine del piccolo su Twitter, fra insulti e minacce ai genitori.

A cura di Beatrice Tominic

Hanno preso e pubblicato le foto di suo figlio lo scorso dicembre, quando il volto del piccolo è apparso in mezzo agli insulti nei confronti dei genitori all'interno di una pagina no vax molto seguita. Oggi, a quasi dieci mesi di distanza, l'immagine che immortala il bimbo che mostra alla videocamera il suo "diploma di coraggio" dopo aver ricevuto la dose di vaccino è tornata su Twitter, pubblicata e condivisa da no vax che continuano a minacciare e insultare i genitori del bimbo, soprattutto il papà medico. "Dovete finire malissimo, criminali – scrivono nei tweet condividendo l'immagine del bambino – Gli avete distrutto il sistema immunitario, lui non ha potuto scegliere".

La reazione del papà, il medico Paolo Mezzana

"E ci risiamo…la foto del nostro piccolo che si vaccina è stata di nuovo strumentalizzata pochi giorni fa su Twitter da una sedicente No Vax", ha scritto qualche giorno fa sul suo profilo social il medico romano condividendo la foto del post scritto a suo tempo, quando la foto aveva già iniziato a circolare lo scorso dicembre. "Abbiamo nuovamente denunciato tutto alla Polizia Postale e al PM di Roma che si occupa del caso con l’aiuto del nostro super avvocato Flavio Nicolosi chiedendo la rimozione immediata della foto – ha spiegato – È passata una settimana e il tweet è ancora lì…comincio a non sentirmi protetto dallo Stato e dalla Magistratura, io che ho sempre pensato che la legge fosse uguale per tutti", si è confidato sottolineando la presenza della foto del figlio ancora sul social.

Il medico, già minacciato più volte di morte per il suo sostegno alla vaccinazione nelle diverse fasi della pandemia, ha poi dichiarato a il Corriere della Sera di non aver ricevuto ancora riscontri per la prima querela contro oltre 250 utenti: "Nessuno dovrebbe essere lasciato solo: la giustizia dovrebbe occuparsi di questi casi con maggiore velocità – ha dettto – Non mi intimorisco per le minacce personali ma è innegabile il disagio che queste aggressioni provocano alla mia famiglia e per il bambino in particolare". E poi specifica di voler chiede un risarcimento: con il ricavato, è deciso ad acquistare dei defibrillatori da donare alle strutture sanitarie.

L'episodio di dicembre

Il primo episodio era avvenuto lo scorso dicembre quando alcuni, prendendo l'immagine del bimbo, immortalato non appena ricevuta la dose di vaccino, dai profili privati dei genitori, avevano poi reso pubblica la foto del piccolo su siti e pagine no vax.

"Ieri è successo un fatto gravissimo con pesantissime conseguenze per la mia famiglia – ha scritto sui suoi social il dottor Mezzana all'indomani dell'accaduto – È stato fotografato un mio post privato con la fotografia di mio figlio mentre fa la vaccinazione per la Covid 19 ed è stata pubblicata con i nostri dati chiaramente visibili su una pagina no vax con più di 100000 iscritti". Le persone coinvolte, già il giorno successivo all'accaduto, erano moltissime: "In poco più di un’ora è diventata virale con centinaia di condivisioni e con insulti e minacce nei miei confronti e nei confronti di mia moglie. Questa volta ho denunciato tutto alla magistratura e alla Polizia Postale. Andrò fino in fondo e i responsabili risponderanno di fronte alla giustizia. Vergognatevi", aveva concluso.